Estos son los retirados de la Reunión N°35 en La Rinconada 14-9-2025

Este domingo 14 de septiembre del 2025, el hipódromo La Rinconada confeccionó una programación de 12 carreras correspondiente a la reunión número 35 del tercer meeting de la temporada 2025, que incluye la celebración del Clásico “Gelinotte” (G2), y en la sexta carrera el Clásico “Millard Ziadie” (G2), el tradicional juego del 5y6 nacional desde la séptima carrera de la jornada.

Ejemplares en La Rinconada: Reunión 35

Cada domingo por la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH por sus siglas), publica un listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que tres ejemplares no podrán competir en la trigésima quinta reunión como parte de la segunda fecha del tercer meeting del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares: La Rinconada Carreras Tercer Meeting Retiros

Carrera 2: #9 Visión (Cólico).

Carrera 9: #5 Johanakarina (Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio).

Carrera 9 #6 Aguamarina (Claudicación Miembro Posterior Derecho).