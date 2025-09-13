Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 13-09-2025

La reunión número 12 de la temporada hípica en el hipódromo de Valencia se realizó este sábado 21 de junio del 2025, con una programación de nueve competencias, donde se cumplió una nueva edición del Clásico "Propietarios Valencianos" para yeguas de 3 y más años, en distancia de 2.000 metros, con una victoria para la tordilla Paprika del Stud "Carpino".
El juego del 5y6, recolectó Bs 25.065.400,00 para convertirse en el decimo sexta jornada con monto récord en recaudación de la temporada.
Los jinetes profesionales Omar Guedez, Jaime Lugo Jr. y Jaime Lugo brillaron con luz propia en la jornada, al conseguir un doblete de victorias cada uno. Cabe destacar Lugo (Padre) se impuso en la prueba más importante de la tarde en recorrido de 2.000 metros.
En el renglón de los preparadores, Juan Carlos Pérez Pérez, destacó una vez más y de esta manera llega a 36 triunfos en la campaña, ya que la tarde de hoy gana por intermedio de Antetokounmpo, Emma del Valle y Deep Love.
A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Father Love (4)
|54
|Omar Guedez.
|55,00
|2
|Monterreal (3)
|54.5
|Osi. Martínez.
|-
|3
|Vicdavalillo (6)
|52
|J. Vásquez.
|-
|4
|The Best King (1)
|54
|F. J. García.
|-
|5
|Roberto Erre (5)
|51
|R. Osorio.
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 55,00. Place: 61,72 y 106,64. Exacta: 228,13. Trifecta: 219,68. Superfecta: 326,49 .
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Antetokounmpo (2)
|55
|Jaime Lugo Jr.
|60,51
|2
|El de Pedro (1)
|50
|J. Rijo.
|-
|3
|The Braves (4)
|52.5
|J. Moncada.
|-
|4
|Money Set (5)
|51.5
|R. Vera.
|-
|5
|Del Capi (7)
|50
|Y. Caguado.
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 60,51 Place: 55,00 y 69,60. Exacta: 103,05. Trifecta: 307,01. Superfecta: 797,12.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 126.4
Clásico "Propietarios Valencianos"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Paprika (3)
|55.5
|Jaime Lugo.
|187,59
|2
|Queen Of South (2)
|55.5
|Os. Martínez.
|-
|3
|Amatista (1)
|55.5
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Voladora (5)
|54.5
|F. J. García.
|-
|5
|Flecha Monton (4)
|55.5
|K. Perfecto.
|-
Entrenador: Salvador Giordano. Ganador: 187,59. Exacta: 187,59. Trifecta: 887,54. Ret: 6
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Strength Roma (6)
|53
|Kelvin Perfecto.
|173,97
|2
|Mr Bolinge (2) Emp
|53
|J. G. Hernández.
|-
|3
|Strength Arnor (3) Emp
|53
|L. Mejías.
|-
|4
|El Gran Yayo (10)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Unstoppable (7)
|51.5
|J. D. Calicho.
|-
Entrenador: Jesús Carfunjol. Ganador: 173,97. Place: 393,44 - 64,61 y 659,18. Exacta (6-2 y 6-3) : 985,73. Trifecta (6-2 y 6-3): 1.542,83. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 784,17. Pool de 4: 1.195,04.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|My Father Antonio (1)
|55
|Omar Guedez.
|123,45
|2
|American White (2)
|55
|W. Véliz.
|-
|3
|Big Tito (5)
|53
|Fel. Velásquez.
|-
|4
|Caribbean Gold (8)
|55
|J. A. Rivero.
|-
|5
|Indiand Wells (3)
|54
|Y. J. Bermúdez
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 123,45 Place: 55,00 y 126,52. Exacta: 329,77. Trifecta: 590,06. Superfecta: 673,97. Doble Perfecta: Sin Acierto.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Emma del Valle (9)
|53
|Jaime Lugo Jr.
|78,00
|2
|Luz del Valle (10)
|53
|J. Moncada.
|-
|3
|Luna Time (3)
|53
|J. Lugo.
|-
|4
|Cristina Princess (6)
|50
|J. D. Calicho.
|-
|5
|Queen Mother (8)
|53
|Yam González.
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 78,00. Place: 109,97 y 102,03. Exacta: 201,25. Trifecta: 259,09. Superfecta: Sin Acierto.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Deep Love (7)
|53.5
|Maykor Ibarra.
|190,79
|2
|Gaupachosa (8)
|53
|Ale. Briceño.
|-
|3
|Gran Suseh (5)
|53
|Os. Martínez.
|-
|4
|Preciosa Dolores (4)
|53
|O. Guedez.
|-
|5
|Pico da Neblina (9)
|50
|Jos. García.
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 73,44. Place: 67,12 y 132,67. Exacta: 347,78. Trifecta: 936,38. Superfecta: 3.553,08.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 67.,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Party Prince (5)
|53
|Jaime Lugo
|156,99
|2
|Roddrick (6)
|52
|Ale. Briceño
|-
|3
|Rey Cotua (3)
|50
|W. Véliz
|-
|4
|Helios (7)
|55
|K. Perfecto
|-
|5
|Princess Abarrio (6)
|53
|J. Perozo
|-
Entrenador: Jesús Manuel Carfunjol. Ganador: 156,99. Place: 85,26 y 97,08. Exacta: 692,96. Trifecta: 1.551,49. Superfecta: 5.161,83.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bahia de Perincantar (7)
|54
|Carlos Brito.
|68,87
|2
|Maricurie (5)
|55
|J. A. Rivero.
|-
|3
|Princess Abarrio (4)
|53
|L. Mejías
|-
|4
|Estrella Morena (1)
|53
|J. Andarcia.
|-
|5
|Magy Zeta (8)
|54
|Os. Martínez
|-
Entrenador: Salvador Giordano. Ganador: 68,87. Place: 77,54 y 93,33. Exacta: 174,58. Trifecta: 170,31. Superfecta: 1.236,10. Triple Apuesta: 301,18. Súper Pool de 4: 749,57. Doble Perfecta: 2.608,65. 5y6 (6437) boletos con 5 que pagan Bs. 539,71 c/u. (1862) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 7.197,90 c/u. Loto Hípico: 1.382,91.