Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 13-09-2025

El mes de septiembre comenzó con nueve carreras en el óvalo del Cabriales y la disputa de una selectiva

Por Gustavo Mosqueda
Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 05:26 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 13-09-2025
Foto: Oficial Hinava
Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 12 de la temporada hípica en el hipódromo de Valencia se realizó este sábado 21 de junio del 2025, con una programación de nueve competencias, donde se cumplió una nueva edición del Clásico "Propietarios Valencianospara yeguas de 3 y más años, en distancia de 2.000 metros, con una victoria para la tordilla Paprika del Stud "Carpino".

NOTAS RELACIONADAS

El juego del 5y6, recolectó  Bs 25.065.400,00 para convertirse en el decimo sexta jornada con monto récord en recaudación  de la temporada.

Ganadores: Carreras  Destacados

Los jinetes profesionales Omar Guedez, Jaime Lugo Jr. y Jaime Lugo brillaron con luz propia en la jornada, al conseguir un doblete de victorias cada uno. Cabe destacar Lugo (Padre)  se impuso en la prueba más importante de la tarde en recorrido de 2.000 metros.

En el renglón de los preparadores, Juan Carlos Pérez Pérez, destacó una vez más y de esta manera llega a 36 triunfos en la campaña, ya que la tarde de hoy gana por intermedio de Antetokounmpo, Emma del Valle y Deep Love.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño: 

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Father Love (4)   54 Omar Guedez. 55,00
2 Monterreal (3) 54.5 Osi. Martínez.     -
3 Vicdavalillo (6)   52 J. Vásquez.     -
4 The Best King (1)   54 F. J. García.      -
5 Roberto Erre (5)   51 R. Osorio.     -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 55,00. Place: 61,72 y 106,64. Exacta: 228,13. Trifecta: 219,68. Superfecta: 326,49 .

 

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Antetokounmpo (2)    55 Jaime Lugo Jr. 60,51
2 El de Pedro (1)   50 J. Rijo.     -
3 The Braves (4) 52.5 J. Moncada.     -
4 Money Set (5) 51.5 R. Vera.     -
5 Del Capi (7)   50 Y. Caguado.     -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 60,51 Place: 55,00 y 69,60. Exacta: 103,05. Trifecta: 307,01. Superfecta: 797,12.

 

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 126.4

Clásico "Propietarios Valencianos"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Paprika (3) 55.5 Jaime Lugo. 187,59
2 Queen Of South (2) 55.5 Os. Martínez.     -
3 Amatista (1) 55.5 J. Lugo Jr.     -
4 Voladora (5) 54.5 F. J. García.     -
5 Flecha Monton (4) 55.5 K. Perfecto.     -

Entrenador: Salvador Giordano. Ganador: 187,59. Exacta: 187,59. Trifecta: 887,54. Ret: 6

 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Strength Roma (6)   53 Kelvin Perfecto. 173,97
2 Mr Bolinge (2) Emp   53 J. G. Hernández.      -
3  Strength Arnor (3) Emp   53 L. Mejías.      -
4 El Gran Yayo (10)   54 J. Lugo Jr.      -
5 Unstoppable (7) 51.5 J. D. Calicho.      -

Entrenador: Jesús Carfunjol. Ganador: 173,97. Place: 393,44 - 64,61 y 659,18. Exacta (6-2 y 6-3) : 985,73. Trifecta (6-2 y 6-3): 1.542,83. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 784,17. Pool de 4: 1.195,04. 

 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 My Father Antonio (1)   55 Omar Guedez. 123,45
2 American White (2)   55 W. Véliz.     -
3 Big Tito (5)   53 Fel. Velásquez.     -
4 Caribbean Gold (8)   55 J. A. Rivero.     -
5 Indiand Wells (3)   54 Y. J. Bermúdez     -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 123,45 Place: 55,00 y 126,52. Exacta: 329,77. Trifecta: 590,06. Superfecta: 673,97. Doble Perfecta: Sin Acierto.

 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Emma del Valle (9)   53 Jaime Lugo Jr. 78,00
2 Luz del Valle (10)   53 J. Moncada.     -
3 Luna Time (3)   53 J. Lugo.     -
4 Cristina Princess (6)   50 J. D. Calicho.     -
5 Queen Mother (8)   53 Yam González.     -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 78,00. Place: 109,97 y 102,03. Exacta: 201,25. Trifecta: 259,09. Superfecta: Sin Acierto.

 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Deep Love (7) 53.5 Maykor Ibarra. 190,79
2 Gaupachosa (8)   53 Ale. Briceño.      -
3 Gran Suseh (5)   53 Os. Martínez.      -
4 Preciosa Dolores (4)   53 O. Guedez.      -
5 Pico da Neblina (9)   50 Jos. García.      -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 73,44. Place: 67,12 y 132,67. Exacta: 347,78. Trifecta: 936,38. Superfecta: 3.553,08.

 

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 67.,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Party Prince (5)    53 Jaime Lugo 156,99
2 Roddrick (6)    52 Ale. Briceño      -
3 Rey Cotua (3)    50 W. Véliz      -
4 Helios (7)    55 K. Perfecto      -
5 Princess Abarrio (6)    53 J. Perozo      -

Entrenador: Jesús Manuel Carfunjol. Ganador: 156,99. Place: 85,26 y 97,08. Exacta: 692,96. Trifecta: 1.551,49. Superfecta: 5.161,83.

 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Bahia de Perincantar (7)   54 Carlos Brito.  68,87
2 Maricurie (5)   55 J. A. Rivero.     -
3 Princess Abarrio (4)   53 L. Mejías     -
4 Estrella Morena (1)   53 J. Andarcia.     -
5 Magy Zeta (8)   54 Os. Martínez     -

Entrenador: Salvador Giordano. Ganador: 68,87. Place: 77,54 y 93,33. Exacta: 174,58. Trifecta: 170,31. Superfecta: 1.236,10. Triple Apuesta: 301,18. Súper Pool de 4: 749,57. Doble Perfecta: 2.608,65. 5y6 (6437) boletos con 5 que pagan Bs. 539,71 c/u. (1862) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 7.197,90 c/u. Loto Hípico: 1.382,91.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Carreras HINAVA Hipodromo Xabi Alonso
Sabado 13 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo