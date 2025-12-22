Así sale Magallanes para su duelo clave ante Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, 22 de diciembre, comienza la semana decisiva de la temporada regular en la 2025-2026 y los Navegantes del Magallanes saldrán en busca de una importante victoria contra Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Aunque ninguna de las dos organizaciones está clasificada, evidentemente la novena oriental está mejor parada en la tabla de posiciones y por ende, este duelo tendrá más importancia, para los "Eléctricos".

Esto motivado a que perdiendo, le empatarían en el quinto lugar tanto Tiburones de La Guardia, como Tigres de Aragua. Es por esa razón, que el manager Yadier Molina saldrá con su artillería pesada en este desafío.

Lineup de Magallanes ante Caribes:

Carlos Rodríguez CF Diego Velázquez SS Eliézer Alfonzo Jr. C Renato Núñez 1B Rougner Odor 2B Luis Sardiñas BD Leandro Pineda LF Ángel Reyes RF José Gómez 3B.

El lanzador abridor por parte de los turcos será el zurdo Yohander Méndez.