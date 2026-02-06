James Rodríguez ya tendría un acuerdo con este equipo de la MLS

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol colombiano tuvo un terremoto este jueves 5 de febrero, luego que se filtrara el supuesto acuerdo del capitán de la selección cafetera, James Rodríguez, con un equipo de la Major League Soccer (MLS). El mediocampista llegaría al club estadounidense con el objetivo primordial de sumar minutos competitivos y alcanzar su máximo nivel físico antes de las próximas citas mundialistas.

Un refuerzo de jerarquía para los "Loons"

El futbolista sudamericano ficharía en las próximas horas con el Minnesota United que compite en la Conferencia Oeste y que tiene previsto debutar en la temporada de la MLS el próximo 21 de febrero frente al Austin FC. El club apuesta por el talento internacional para dar el salto definitivo hacia la conquista de la MLS Cup.

El mensaje de James

El colombiano no se hizo de la vista gorda ante el ruido que generó su operación. James publicó recientemente en sus redes sociales, con una foto en un jet privado y el mensaje “Here we go”, fue interpretada como la señal definitiva de que solo restan detalles médicos y administrativos para el anuncio oficial.

La llegada de Rodríguez no solo refuerza la zona de creación del equipo, sino que también representa un impacto mediático y comercial sin precedentes para la franquicia de Saint Paul.

El factor Selección Colombia

Esta transacción de James surgió a mediados del mes enero en todos los mercados de fichaje y según medios internacionales, el colombiano podría tener un contrato por al menos 5 millones de dólares, además de las cláusulas que exija el jugador de cara al primer semestre del año, sobre todo con la idea de mantener en forma para la Selección de Colombia que competirá en la Copa del Mundo de 2026.