Josef Martinez se muda a la Liga MX después de dejar un legado en la MLS

El mercado de fichajes se sigue moviendo y en esta ocasión, hubo un movimiento que involucró al delantero venezolano Josef Martínez, quien se mudará a México, para jugar en la Liga MX en este 2026.

Luego de una larga trayectoria en la Major League Soccer (MLS), liga en la cual estuvo desde el 2017, el experimentado jugador de 32 años tendrá su primera experiencia en el balompié azteca y reforzará a un equipo que luce sumamente competitivo de cara a la venidera temporada.

Josef Martínez jugará con los Xolos de Tijuana:

Según la información emitida recientemente por los Xolos de Tijuana, acordaron un contrato con Martínez, para que forme parte de su plantilla en el torneo Clausura.

Los mexicanos le dieron la bienvenida al venezolano mediante unas imágenes donde muestran parte de los goles en la carrera de Josef, principalmente en la MLS.

Josef Martínez dejó un legado en la MLS:

En su más reciente campaña, el atacante acumuló 14 dianas en 30 desafíos con el San José Earthquakes y durante su andar en la MLS sumó un total de 130 tantos de por vida, ubicándose entre los seis mejores goleadores de todos los tiempos, dejando su legado en el balompié de los Estados Unidos.