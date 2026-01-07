Supercopa de España: a Pau Cubarsí le gustaría medirse al Real Madrid en la final

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona obtuvo su pase a la instancia decisiva de la Supercopa de España, tras "pasarle por encima" al Athletic Club de Bilbao y uno de los protagonistas, dio declaraciones tras finalizar el compromiso.

A los dirigidos por Hansi Flick le bastaron solamente 52 minutos, para marcar la "manito" y así terminar imponiéndose 5-0 en la ciudad de Yeda (Arabia Saudita), en un desafío que pudieron disfrutar en vivo por las pantallas de Meridiano Televisión.

Esto dijo Pau Cubarsí tras el triunfo en la semifinal de la Supercopa:

Aunque en este encuentro, los principales protagonistas fueron los delanteros, los zagueros fueron fundamentales para mantener la portería y uno de esos defensores fue Pau Cubarsí.

"Hemos hecho el partido fácil estando muy efectivos arriba. Miras la diferencia, pero tenemos que cargar pilas para la final independientemente del resultado", destacó inicialmente Cubarsí luego del desafío.

A eso añadió, "Los de arriba están muy enchufados y nos ayudan a todo el equipo. Llevamos una buena racha de portería a cero que también es importante".

Pau Cubarsí sobre el posible rival de la final:

El rival de los "Culés"