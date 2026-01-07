Supercopa: El Barcelona aplastó al Athletic con goleada histórica

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha sellado su pase a la final de la Supercopa de España con una exhibición de poderío ofensivo que quedará para el recuerdo. En una noche mágica en el Alinma Stadium de Yeda, el conjunto azulgrana destrozó al Athletic Club con un contundente 5-0, firmando la mayor goleada en las seis ediciones que el torneo suma en tierras saudíes. Bajo la batuta de un Pedri magistral, los culés no extrañaron la suplencia de Lamine Yamal y demostraron que son el rival a batir.

Un vendaval de goles en apenas 16 minutos

Aunque el Athletic Club arrancó con intensidad, aprovechando las "pequeñas molestias" de Nico Williams para intentar sorprender mediante Robert Navarro y Sancet, la resistencia bilbaína se desmoronó antes de llegar al ecuador del primer tiempo. Joan García, imperial bajo los palos, contuvo los tímidos avisos iniciales antes de dar paso al huracán barcelonista.

Del minuto 22 al 38, el Barcelona liquidó la semifinal con una efectividad asombrosa. Ferran Torres, quien volvió a ocupar el puesto de titular en detrimento de Lewandowski, abrió la lata con un disparo mordido que supuso su gol número 14 de la temporada. Pese a las protestas de los leones por una falta previa, el tanto subió al marcador y desató la tormenta.

Los directores de la orquesta azulgrana

La conexión entre Pedri y Raphinha fue una pesadilla para la defensa de Ernesto Valverde. En el minuto 30, una brillante asociación entre ambos por la banda izquierda permitió que Fermín López fusilara el segundo palo con un disparo potente. El público árabe, entregado totalmente a la figura de Pedri, celebraba cada intervención del canario como una obra de arte.

La debacle del Athletic se acentuó por la mala noche de Unai Simón. El guardameta internacional no pudo detener un remate de Roony Bardghji que se le coló bajo los brazos en el 34', y apenas cuatro minutos después, Raphinha firmó su primer tanto de la noche con un disparo al palo corto tras desbordar a Areso con pasmosa facilidad.

Sentencia y minutos para Lamine Yamal

Con el 4-0 al descanso, la segunda mitad fue un trámite que Hansi Flick aprovechó para gestionar esfuerzos. No obstante, el hambre de Raphinha no se había saciado; en el minuto 52, el brasileño cazó un rechace dentro del área para firmar su doblete particular y subir el 5-0 definitivo al electrónico.

Con el partido resuelto, Flick dio entrada a Lamine Yamal para los últimos 20 minutos, permitiendo que la joya de la Masía tuviera rodaje sin asumir riesgos físicos. El Athletic, entregado, solo pudo ver cómo Unai Gómez desperdiciaba un mano a mano ante un Joan García que ha demostrado estar en la convocatoria de la selección española.

A la espera de un Clásico

Esta victoria mete al Barça en la final del domingo, donde espera al ganador del duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Con una demostración de fútbol, una defensa sólida y un estado de forma envidiable, el proyecto de Flick busca su primer gran título de la temporada reafirmando su dominio en la Supercopa.