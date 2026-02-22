Irad Ortiz Jr. por cuatro: El boricua no deja para nadie este sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional puertorriqueño Irad Ortiz Jr. se convirtió en el más destacado de la jornada de carreras de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, al conseguir cuatro victorias de nueve compromisos de montas que cumplió como parte de su campaña en el Championship Meet donde es el líder en la estadística de victorias.

La jornada de Gulfstream Park comenzó con un augurio que se venía algo grande, la primera prueba se disputó un Maiden Special Weight de $84.000 para potras de tres años en distancia de 1.500 metros donde la ganaría Three to G, presentada por el entrenador Danny Gargan y la monta del boricua Irad Ortiz Jr. la cual dejó un tiempo final de 1:28.89 y generó un dividendo de $6.00 a ganador, $4.00 el place y $3.60 el show de la carrera.

La segunda victoria de Ortiz Jr. llegó en la tercera carrera en un claiming de $23.500 para machos de cuatro años y más en recorrido de 1.300 metros en arena donde triunfaría con el ejemplar Gallant Knight, pensionado del trainer Rohan Crichton, el cual dejó un tiempo oficial de 1:17.72 y generó pagos de $5.40 a ganador, $2.60 el place y $2.10 el show.

El triplete o Hat Trick de Ortiz Jr. llegó en la octava competencia en un Maiden Special Weight de $84.000 para potros de tres años donde ganaría con Autobahn, en yunta con el trainer Brad Cox, el purasangre dejaría un crono oficial de 1.54.69 para los 1.800 metros en arena, y pagó $6.40 a ganador, $3.80 el place y $2.60 el show.

El Grand Slam del astro boricua se completaría en la novena carrera, donde montaría a la yegua argentina Maggie Go, presentada por Chad Brown en su debut en tierras norteamericanas y dejó un tiempo de 1:40.83 para los 1.700 metros en grama y generaría dividendos de $8.00 a ganador, $4.80 el place y $3.00 el show.