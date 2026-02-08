Puerto Rico está de júbilo: Irad Ortiz Jr., arrasó este sábado con un póker de triunfos que incluyó tres stakes en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El jinete boricua Irad Ortiz Jr., con base en Florida, pero en el Championship Meet, se trasladó este sábado a Tampa Bay Downs, que presentó cuatro stakes, en la cartelera anual para el Festival Preview Day.

Ortiz Jr. fue el jockey más valioso en este circuito tras conseguir cuatro victorias y conseguir tres victorias de los cuatro stakes celebrados en el circuito de Oldsmar, Florida.

Tampa Bay Downs: Irad Ortiz Jr. sumó cuatro victorias

La jornada del Festival Preview Day para Irad Ortiz Jr. comenzó con victoria en la segunda carrera de la jornada con el ejemplar R Delray para el entrenador Saffie Joseph Jr., para adjudicarse un Maiden Claiming de $23,500. Primer triunfo de la tarde que avizoraba que sería una tarde plagada de grandes emociones.

La segunda victoria de la tarde llegó en la quinta carrera en el Suncoast Stakes por $125,000, sobre el ejemplar Zany, una potra que mantuvo su invicto para la cuadra de Todd Pletcher, que sumó 20 puntos camino al Kentucky Oaks G1. Propiedad de Repole Stable, ganó en determinante demostración tras agenciar 1:40.56 para 1.664 metros.

Ortiz Jr. se llevó las dos últimas selectivas de la tarde y jornada saturnina. En la décima llevó las riendas de Concrete Glory, para Saffie Joseph Jr., en el Pelican Stakes por $125,000 en distancia de 1.200 metros con registro de 1:09.74.

El nativo de Trujillo, Puerto Rico, cerró la jornada victoriosa con Renegade en la ruta al Kentucky Derby G1, donde el presentado por Todd Pletcher sumó 20 puntos tras llevarse el Sam F. Davis S. con registro de 1:43.54 para 1.700 metros en pista de arena.

Ortiz Jr. cierra la semana este domingo en Gulfstream Park, con ocho compromisos de monta. El jockey puertorriqueño totaliza 48 victorias en la temporada y 64 en el Championship Meet de Gulfstream Park, con 64 fotos. Líder en el standing.