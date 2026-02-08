EL “Tío Bob” no deja para nadie: Plutarch se llevó el Robert B. Lewis Stakes (G3) camino al Kentucky Derby G1

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, tuvo una cartelera de cuatro Stakes, tres de ellas de Grado, que incluyó el Robert B. Lewis (G3) prueba que otorgó puntos camino al Kentucky Derby (G1).

Plutarch, entrenado por Bob Baffert, contó con la excelente conducción del francés, Florent Geroux, para conseguir una magnifica actuación para conseguir 20 puntos que lo acerquen a la carrera de las Rosas, a correrse el sábado 2 de mayo.

Santa Anita Park: Plutarch tuvo mayor fuelle en el Robert B. Lewis (G3)

El circuito de Santa Anita Park, recibió a siete potros en el Robert B. Lewis Stakes (G3) de $100,000 es un importante trampolín hacia Churchill Downs. Esta es la tercera de las cinco que se correrán en el circuito de California.

El Robert B. Lewis Stakes (G3) fue reservada para la octava carrera de la jornada en la que Plutarch con Florent Geroux, salió detrás de la velocidad impuesta por Intrépido, que puso resistencia en la recta final, pero ese esfuerzo inicial pagó tributo para que el entrenado por Bob Baffert se llevará los honores por un cuerpo a una distancia de la clásica milla, en crono de 1:37.02.

Plutarch, es un hijo de Into Mischief en Stellar Wind por Curlin, medio hermano de Renegade, ganador del Sam F. Davis, ahora suma la segunda vitoria en seis presentaciones con una producción de $192,000 para sus conexiones Magnier, Mrs. John, Smith, Derrick y Tabor, Michael B.

Bob Baffert, líder absoluto de esta prueba, consiguió su décimo tercer triunfo en la misma, y el octavo de manera consecutivo en el Robert B. Lewis Stakes (G3).