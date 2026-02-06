Hípica y NFL: Santa Anita Park ajusta su horario y celebra el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero, el mundo del deporte se paralizará con la disputa del Super Bowl LX. La gran final de la NFL enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Precisamente en ese mismo estado, en la localidad de Arcadia, el hipódromo de Santa Anita Park ofrecerá a sus aficionados una jornada especial. Además de la programación de carreras, los asistentes disfrutarán de promociones diseñadas para no perderse ni un solo detalle de la épica final del fútbol americano.

El Super Bowl LX también se vive en Santa Anita Park

La acción en el óvalo de Arcadia iniciará a partir de las 11:00 a. m. (hora del Pacífico) con entrada y estacionamiento gratuitos. Debido a la realización del Super Bowl LX, el horario de las carreras se ha adelantado para culminar a las 3:00 p. m. (hora del Pacífico), lo que permitirá a los fanáticos prepararse para el inicio del partido a las 3:30 p. m. (hora del Pacífico)

El Restaurante Sirona, especialista en gastronomía italiana, ofrecerá durante todo el día un Happy Hour con 50% de descuento en cervezas, vinos y cócteles seleccionados (desde $5 en adelante). Adicionalmente, el hipódromo contará con múltiples pantallas para seguir el juego, premios especiales en el Bingo y diversas promociones para amenizar la jornada.

Meridiano Televisión: La casa del Super Bowl LX en Venezuela

Para los aficionados en Venezuela, el Super Bowl LX llegará en exclusiva por la pantalla de Meridiano Televisión. El canal de los especialistas en deporte transmitirá en vivo desde el Levi’s Stadium, con toda la información del encuentro y el esperado Show de Medio Tiempo.

Esta edición tiene un atractivo especial para el país: el pateador venezolano Andy Borregales, figura de los New England Patriots, formará parte del encuentro. La transmisión para Venezuela iniciará a las 6:00 p. m.