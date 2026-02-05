Apunten a ganador: ¡Donde corre Jaramillo, no hay dato! El jockey criollo lleva dos fijas para el sábado en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Santa Anita Park preparó este sábado una jornada de nueve competencias que incluyen cuatro stakes, tres de ellos de grados. Dentro de esta cartelera, el jinete venezolano Emisael Jaramillo contará con cinco compromisos de montas, de las cuales dos lucen firmes candidatas para visitar el paddock de vencedores, según las líneas matutinas (Morning Line).

Emisael Jaramillo luce con estas dos montas de primer orden

Emisael Jaramillo, quien suma 14 victorias en el Classic Meet de Santa Anita Park, números que lo ubican en la tercera posición del standing, lleva dos montas de las cinco firmadas con amplias posibilidades de visitar el parque de ganadores.

En la primera carrera de la jornada (4:30 p.m. hora venezolana) tendrá la oportunidad de llevar las riendas de French Moonlight #3 para el entrenador Leonard Powell. Esta hija de Liam’s Map llega con cuatro figuraciones en seis actuaciones, con un segundo lugar en su última carrera, con un índice de velocidad de 83 según Equibase. Firme candidata a la victoria.

En la tercera de la cartelera (5:30 p.m. hora venezolana) estará sobre el lomo de la potra Jasmine del entrenador Peter Eurton #2, que debutó con un segundo lugar en agosto del pasado año. Regresa con más de 10 ejercicios, entre ellos 600 en 34,80 como el más veloz de la jornada de 16 ejecutados, la semana pasada. Antes, ejercitó 1:01 para 1,000 metros, el cuarto mejor de 21. Lista para el triunfo.

Montas de alto calibre en los stakes

Adicionalmente, Jaramillo contará con las montas de mayor dividendo en el D. Wayne Lukas S. (G2) de $200,000 con el ejemplar No Bad Beats; Robusta en el Robert B. Lewis S. (G3) de $100,000, y Hypergamy en el Sweet Life Stakes de $100,000, los tres presentados por Doug O’Neill.

Y no menos importante, lleva a Cullen J, para el entrenador Richard Baltas, en la séptima de la jornada por un Allowance Optinal Claiming de $70,000.