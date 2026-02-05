Lyn May arremete en contra de La Tigrense del Oriente

Suscríbete a nuestros canales

Lyn May es una de las actrices con más producciones y reconocimiento en México, siendo considerada una de las grandes “ficheras” del cine de oro. Hoy el nombre de la artista es foco de atención por comentarios que hizo en contra de “La Tigresa del Oriente”.

Lyn May en contra de La Tigresa

May que sigue muy vigente en el espectáculo, indicó que la peruana cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, no tiene un buen desempeñó en el escenario y no sabe moverse con facilidad ante el público.

“Ya hemos actuado en Monterrey, pero ella no sabe bailar, cantar, nada. Lo único que hace es ‘guau, guau, guau’. Nos pusieron mano a mano en Miami y no sabe. Ella dijo: ‘Yo no sé cantar ni bailar’ y se echó para atrás, y yo bailé y canté”, comentó la vedette de 73 años.

La actriz dejó muy claro que el duelo de baile entre ambas fue suspendido, por pedido de la peruana, según para no pasar vergüenza ante el público.

Polémica entre ambas

Medios del país azteca afirmaron en el 2025 que las estrellas latinas habían vivido un desafortunado momento, según por una actitud grosera de la Tigresa con Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de Lyn May.

Ambos estuvieron juntas en el video "Tropicoqueta", de la cantante colombiana Karol G.

Fue el periodista Lalo Carrillo quien reveló el supuesto mal momentos entre ambas, que habría dejado molesta a May y de no querer volver a trabajar con la peruana.