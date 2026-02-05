¿Cuándo el Barcelona podrá recuperar a Raphinha?

Suscríbete a nuestros canales

Hansi Flick respira con algo de tranquilidad tras el pase a las semifinales de la Copa del Rey, pero la enfermería del FC Barcelona todavía tiene un inquilino de peso que preocupa al cuerpo técnico.

Raphinha, pieza fundamental en el esquema del alemán, sigue trabajando en solitario y su regreso al once titular ya tiene una hoja de ruta marcada.

¿Cuándo podrá regresar?

Tras el descanso otorgado por Flick, la plantilla azulgrana volvió al césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero el brasileño se mantuvo al margen realizando ejercicios específicos de recuperación.

El ex jugador del Leeds arrastra una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha sufrida durante el encuentro contra el Elche, lo que lo ha mantenido fuera de la dinámica grupal esta semana.

Descartado para LaLiga

Aunque el jugador ha mostrado mejoría, el staff técnico no está dispuesto a correr riesgos innecesarios. Con LaLiga en una etapa crucial, la decisión parece tomada y Raphinha no jugará ante Mallorca.

La intención es evitar una rotura muscular que lo aparte de los terrenos de juego por un mes, optando por la cautela este fin de semana para asegurar que el músculo sane por completo.

La mira puesta en la Copa del Rey

El verdadero objetivo de Flick y los servicios médicos es que el "11" esté al 100% para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que se disputará la próxima semana.

Al tratarse de una eliminatoria a doble partido contra un rival de jerarquía (Athletic Club, Real Sociedad o el ganador del Betis-Atlético), contar con la intensidad del brasileño es vital.