¿Quién asumirá Barcelona tras la renuncia de Joan Laporta a la presidencia?

Las elecciones en el FC Barcelona son ya un objetivo trazado en el club, el propio presidente de la institución, Joan Laporta, fue el que confirmó el siguiente movimiento, que será su renuncia a la presidencia.

Esa decisión del mandatario tiene una razón de ser, que no es otra a los estatutos de la entidad, que lo exigen como paso previo a presentar su candidatura para la reelección.

El presidente apuntó como fecha directa de su dimisión el próximo lunes 9 de febrero como paso previo para a los comicios electorales, que deben celebrarse el domingo 15 de marzo de 2026.

¿Quién quedó a cargo de Barcelona?

La renuncia de Joan traerá cambios momentáneos en la estructura del club, mientras se inicia la campaña electoral. En todo esto, ya habría plan para garantizar la gobernanza de la institución.

Esa no sería otra cosa que distintos directivos asuman el mando, aunque varios también de la junta también cesarán de sus funciones para participar e impulsar la candidatura de la reelección.

En medio de todo, otro grupo -también con funciones actualmente- con Rafael Yuste al frente, seguirán dirigiendo los caminos de la institución hasta que se conozca al ganador de esos comicios.

El anuncio de Laporta se dio previo al juego que midió a Barcelona ante Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey y que dejó la alegría del lado de los culés, tras un marcador de 1-2.