LVBP: José Suárez da a conocer sus impresiones tras ganar el título con Magallanes

La temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tuvo un cierre cargado de emociones para los Navegantes del Magallanes en el último juego de la serie ante Caribes de Anzoátegui, y uno de los protagonistas fue José Suárez. ´

El lanzador zurdo vivió un momento especial al conquistar el título con la nave turca, un logro que marca un antes y un después en su carrera dentro de la pelota venezolana.

Con apenas 27 años, Suárez asumió un rol importante durante la serie final, aportando solidez desde el montículo en un contexto de máxima presión. El campeonato no solo representó un objetivo colectivo alcanzado, sino también una experiencia personal inolvidable para un jugador que por primera vez disputó y ganó una final en la LVBP.

José Suárez – Navegantes del Magallanes

El zurdo participó en tres compromisos de la serie decisiva, acumulando 7.1 innings lanzados, con balance de una victoria y una derrota. Permitió tres carreras, otorgó un boleto y ponchó a 12 bateadores, para una efectividad de 3.68. Números que reflejan su capacidad para competir al más alto nivel y responder cuando el equipo más lo necesitaba.

Tras el último out, Suárez compartió sus sensaciones en entrevista exclusiva para Meridiano. “Estoy demasiado emocionado. Es mi primera final aquí en Venezuela y estoy súper contento con el trabajo que hicimos como equipo”, expresó, dejando ver la mezcla de alivio y orgullo que suele acompañar a los campeones.

El lanzador destacó el ambiente dentro del clubhouse y el respaldo constante entre compañeros como factores determinantes para alcanzar el objetivo. Para él, el título es el resultado de semanas de sacrificio, preparación y confianza mutua, elementos que se fortalecieron a medida que avanzaba la postemporada.

Ahora, con el campeonato en las manos, Suárez no oculta su deseo de disfrutar el momento. “Nos toca celebrar y pasarla bien”, dijo entre sonrisas, consciente de que estos instantes son los que quedan grabados en la memoria de cualquier pelotero.

Finalmente, la consagración con los Navegantes del Magallanes le permite a José Suárez sumar una experiencia clave a su carrera y consolidarse como una pieza confiable en escenarios de alta exigencia. Más allá de las estadísticas, el título simboliza crecimiento, madurez y la satisfacción de cumplir un sueño en casa, frente a su gente y en la liga que lo vio formarse.