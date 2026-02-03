NFL

NFL: ¿Cuántas veces California ha albergado el Super Bowl?

Solo dos equipos han sido capaces de ganar el Super Bowl en más de una ocasión en el estado de California

Theoscar Mogollón González
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 06:42 pm
Foto: Cortesía
El Super Bowl LX se disputará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium, ubicado en la ciudad de San Francisco, California. Allí, los Seattle Seahawks y los New England Patriots, donde hace vida el venezolano Andrés Borregales, lo dejarán todo sobre el campo para conquistar el título más preciado de la NFL.

California y su relación con el Super Bowl

A lo largo de la historia del Super Bowl, el estado de California se ha caracterizado por ser uno de los más utilizados por la liga para albergar esta importante cita. De hecho, cabe mencionar que para la edición del 2027 ya está confirmado otro estadio de California, el SoFi Stadium.

Sin contar el compromiso de este año, California ha repetido como sede del Super Bowl en 13 ocasiones, solo superado por Florida (18). Asimismo, apenas dos equipos han sido capaces de conquistar el trofeo en más de una ocasión: Washington Redskins y Denver Broncos.

Recuerda que el Super Bowl LX se podrá disfrutar de forma exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

Finales de Super Bowl en California

  • 15-01-1967 | Campeón: Green Bay Packers | Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum
  • 14-01-1973 | Campeón: Miami Dolphins | Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum
  • 09-01-1977 | Campeón: Oakland Raiders | Estadio: Rose Bowl
  • 20-01-1980 | Campeón: Pittsburgh Steelers | Estadio: Rose Bowl
  • 30-01-1983 | Campeón: Washington Redskins | Estadio: Rose Bowl
  • 20-01-1985 | Campeón: San Francisco 49ers | Estadio: Stanford Stadium
  • 25-01-1987 | Campeón: New York Giants | Estadio: Rose Bowl
  • 31-01-1988 | Campeón: Washington Redskins | Estadio: Jack Murphy Stadium
  • 31-01-1993 | Campeón: Dallas Cowboys | Estadio: Rose Bowl
  • 25-01-1988 | Campeón: Denver Broncos | Estadio: Qualcomm Stadium
  • 26-01-2003 | Campeón: Tampa Bay Bucaneers | Estadio: Qualcomm Stadium
  • 7-02-2016 | Campeón: Denver Broncos | Estadio: Levi's Stadium
  • 13-02-2022 | Campeón: Los Angeles Rams | Estadio: SoFi Stadium

 

