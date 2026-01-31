Exclusiva de Meridiano Televisión: Familia de Andrés Borregales habla sobre el futuro de su hijo en la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes 30 de enero los padres del jugador venezolanos de fútbol americano, Andrés Borregales, fueron entrevistados en una edición especial del programa Tercer Tiempo. Recordemos que el criollo se convirtió en el primer connacional que jugará un Super Bowl, evento que será transmitido de forma exclusiva para toda Venezuela por Meridiano Televisión.

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de la ciudad de San Francisco entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots de Borregales.