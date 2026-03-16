Conductor venezolano agradece haber rechazado entrar a "La Casa de los Famosos 6"

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Rodner Figueroa es una figura muy conocida en el mundo de la televisión, gracias al talento que mostró en programas como “El gordo y la flaca”. El criollo había sido convocado para participar en el reality de Telemundo “La casa de los famosos”.

El show de telerealidad tiene seis temporadas en las que presenta insultos, problemas y conflictos entre los participantes que viven en la lujosa mansión, dirigida por una voz que se hace llamar “jefa”.

Rodner rompe el silencio

El conductor que lleva un exitoso pódcast llamado “Cara a cara con Rodner”, contó que no hubiese soportado haber estado en un formato donde siente que el respeto e integridad de los participantes no son valorados.

Figueroa se refirió en especial a su compatriota venezolana Oriana Marzoli, quien es una de las figuras más polémicas de la casa, presentando altercados fuertes con Lupita Jones, Laura Zapata y Celinee Santos Frías.

“Ella tiene una experiencia enorme en el dominio de lo que la gente gusta de un reality. Entonces ella está sacando todas esas herramientas para provocar, ella ataca a los personajes que son bien conocidos en Estados Unidos”, dijo el extalento de Telemundo.

El criollo fue mucho más allá y tildó de “mucha vergüenza y pena” la manera en que Marzoli ha tratado a las figuras del show, en especial a Laura, a quien ha insultado llamándola vieja.

Agradece no haber aceptado entrar

Luego de ver todo lo que ocurre en la casa por el jugoso maletín, el ganador de un premio Emmy agradeció no haber aceptado competir en el reality.

“A mí me invitaron a que formara parte de esta temporada. Le doy gracias a Dios que dentro de mi sensatez decidí pasar la oportunidad. No hubiese podido soportar esos abusos verbales de ellos, me parece que no están jugando a una manera positiva”, dijo.

Finalizó aseverando que el ambiente de la casa es “tóxico” y nada productivo para la audiencia de toda Latinoamérica.