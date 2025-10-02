Rodner Figueroa se defiende de Chiky Bombom: “Ni siquiera estaba hablando de ella”

Suscríbete a nuestros canales

El periodista y presentador de televisión Rodner Figueroa revivió su polémica con Chiky Bombom, luego de afirmar que “los influencers no son conductores de televisión”.

Aunque el venezolano no mencionó personalidades en específico, el comentario incómodo a Chiky, quien sin dudarlo contraatacó durante una transmisión del programa que conduce “En casa con Telemundo”.

Ante esta polémica, Figueroa guardó silencio hasta ahora. En el podcast “En positivo" de Lourdes Del Río, mantuvo su posición, sin embargo, aclaró que no la estaba señalando a ella y su gran error fue no mencionar para quien iba dirigido su comentario.

"Mi error, si hubo tal, fue no mencionar nombres. Precisamente no mencionar nombres para no herir y señalar a alguien que yo considere desempeñando esa función mal hecha. Si tu te cuelgas el sombrero, lo entiendo. Yo ni siquiera estaba hablando de ella", comentó el fashionista.

Responsabilidad en TV

Para Rodner Figueroa que ha desempeñado un rol de conductor de televisión durante años, la formación académica debe ser primordial para ejercer un trabajo en un canal.

“Fuera lo ideal, porque tienes una responsabilidad enorme, no solamente ante el público sino también con la empresa. Yo sé lo que es llevar esa responsabilidad en el hombro. Yo mismo lo viví", afirmó.

El dardo de Rodner Figueroa

Fue en junio de 2025, cuando el comunicador social opinó sobre la incursión de creadores de contenido en pantalla. “Los influencers no son conductores de televisión y se nota y es horrible”, dijo.

Además, cuestionó que carecen de conocimientos para ocupar un cargo como conductor bajo tantas responsabilidades que conlleva estar frente a cámara. “No saben hablar, no saben leer prompter, no tienen conocimiento de Comunicación Social”, agregó.

Chiky Bombom se va contra Rodner Figueroa

Chiky Bombom aseveró que las palabras de Figueroa no tienen coherencia, ya que necesita a influencers en su podcast llamado “Cara a Cara con Rodner”.

“Tiene derecho a dar su opinión, pero no hay coherencia en sus palabras porque él busca a los influencers para ir para su podcast y le lame bastante a los influencers para ir para su podcast para él lucrarse del podcast”, expresó en torno fuerte y directo.

“Si tú eres tan comunicador y tan profesional, ¿por qué hiciste lo que hiciste cuando te botaron de la otra cadena? Te han botado de todos los lados y estás seco dando vuelta en el aire, divagando y hablando y tirándole a quién no le debes de tirar”, aseveró.