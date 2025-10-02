MLB: Connelly Early debutará en postemporada como otros estelares Red Sox

Suscríbete a nuestros canales

Connelly Early es parte del top 10 de los mejores novatos de Medias Rojas de Boston para 2025. Su debut se dio el pasado 9 de septiembre y en menos de un mes de ese hito; tiene la oportunidad de debutar en postemporada frente a Yankees de Nueva York en un juego decisivo.

Early es el último de los novatos de Red Sox que debutó en postemporada en juego de eliminación. El otro fue Garrett Whitlock frente a Yankees, un 5 de octubre, en un Juego único por el Comodín de Liga Americana del 2021; un duelo que se llevó Boston 6-2 en casa.

Connelly no tiene ni 30 días de haber debutado en Grandes Ligas y ya está preparando el juego más importante de su joven carrera. El lanzador zurdo ha tenido un inicio brillante con buenas actuaciones; en ese contexto, parece listo para entrar en los libros de historia.

¿Novatos de Medias Rojas de Boston que debutaron en postemporada?

Medias Rojas de Boston tiene una oportunidad importante para mantenerse vivos en la postemporada 2025 y luchar por la Serie Mundial. Connelly Early se une a un grupo nutrido e importante de novatos que debutaron en postemporada. Algunos besaron el santo y otros no lo lograron.

Novatos de Red Sox que debutaron en postemporada antes de 202