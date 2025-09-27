MLB: Masataka Yoshida el factor 'X' de Medias Rojas de Boston para octubre

Suscríbete a nuestros canales

Masataka Yoshida ha sido uno de los peloteros más cuestionados de la temporada 2025 de Medias Rojas de Boston. El japonés tuvo un comienzo lento por su lesión, pero en septiembre prendió el lanzallamas. Ahora en octubre se perfila como el factor 'X' del equipo en postemporada.

Yoshida comenzó en lista de lesionados por un problema en el hombro. Le costó mucho volver a su nivel, pero lo que ha desarrollado en septiembre aleja todas las dudas de la afición. El japonés ha mostrado contacto a un gran nivel para ser uno de los Red Sox más sólidos del mes.

Masataka llegará al mes de octubre, donde Medias Rojas se juega un lugar en la Serie Mundial con un nivel superlativo: 18 juegos, 64 turnos, 9 anotadas, 23 hits, 5 dobles, 1 jonrón, 12 impulsadas, 1 base robada, 3 boletos, 4 ponches, .359 promedio, .377 OBP, .484 SLG, .861 OPS.

¿Cuál es la importancia de Masataka Yoshida en la alineación de Red Sox?

Masataka Yoshida ha asumido con disciplina el rol de bateador designado, convirtiéndose en la pieza que Red Sox no lograba estabilizar. Su enfoque exclusivo en el bateo le ha dado consistencia al lineup, aportando contacto y presencia sin distracciones defensivas ni rotaciones.

Su estilo metódico lo convierte en un bateador difícil de neutralizar: se poncha poco, hace buen contacto y llega a base con regularidad. Sin embargo, aún no ha consolidado una campaña que lo ubique como figura indiscutible. Octubre 2025 podría ser el punto de inflexión que defina su lugar en Grandes Ligas.

Números de Masataka Yoshida en Medias Rojas de Boston 2025

Masataka Yoshida comenzó la temporada 2025 de Grandes Ligas en lista de lesionados. Cuando volvió a jugar su nivel era muy bajo, básicamente lento y sin ritmo para competir; eso lo resolvió y en septiembre ha sido superlativo, dando una muestra de lo que puede lograr.

Números de Yoshida en 2025:

- 53 juegos, 180 turnos, 15 anotadas, 49 hits, 11 dobles, 3 jonrones, 25 impulsadas, 10 boletos, 23 ponches, 3 bases robadas, .272 promedio, .315 OBP, .383 SLG, .698 OPS