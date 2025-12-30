Kentucky Derby 2026: Paladin mejora su cotización y se afianza como segundo favorito detrás de Ted Noffey

Suscríbete a nuestros canales

La tabla de futuros del Kentucky Derby 2026 en Caesars Sportsbook en Nevada experimentó un reacomodo significativo que destaca a Paladin como la segunda opción clara al título. El ejemplar, ganador del Remsen Stakes (G2), redujo su cotización de 15-1 a 10-1.

A pesar de los movimientos, Ted Noffey, el invicto ganador del Breeders' Cup Juvenile, mantuvo su posición estable como el gran favorito con una cuota de 8-1.

Movimientos Importantes en la Junta: Ruta 2026

Ejemplar Movimiento en Probabilidades Paladin 15-1 a 10-1 Ted Noffey Se mantiene 8-1 Further Ado (Ganador Kentucky J. C. S. G2) 12-1 a 15-1 Cannoneer (Brad Cox) 30-1 a 20-1 Napoleon Solo (Ganador Champagne S. G1) 28-1 a 25-1 Blackout Time 33-1 a 30-1 Satono Voyage (Japón) 35-1 a 66-1 (Mayor Deriva)

El caballo Further Ado, ganador del Kentucky Jockey Club Stakes (G2), experimentó un ligero descenso en su cotización (de 12-1 a 15-1). Por el contrario, Cannoneer de Brad Cox acortó de 30-1 a 20-1.

El ejemplar Satono Voyage de Japón sufrió la mayor deriva de la semana, al pasar de 35-1 a 66-1. El potro ganó el Cattleya Stakes en Tokio el 29 de noviembre, pero no atrajo mucho apoyo en Estados Unidos.

La Baja de Mr. AP

El ejemplar Mr. AP, que finalizó segundo detrás de Ted Noffey en el Breeders' Cup Juvenile, fue eliminado de la junta de futuros esta semana. El hijo de American Pharoah sufrió un revés en el entrenamiento reportado la semana pasada. Se espera que la lesión lo mantenga fuera de las pistas hasta finales de marzo, lo que pone fin de manera efectiva a sus esperanzas en el Kentucky Derby.

Otros caballos con probabilidades más cortas incluyeron al ganador del Champagne Stakes (G1), Napoleon Solo (28-1 a 25-1) y Blackout Time (33-1 a 30-1), quien permanece al margen desde su eliminación del Breeders' Cup Juvenile.

Nuevas Adiciones y Próximos Clasificatorios

Esta semana se agregaron cinco caballos al tablero: Strategic Risk (95-1), Arabia Wild (150-1), Herbs Bolt (150-1), Horse of the Sea (150-1) y Pyromancer (200-1). Pyromancer ganó el Zen-Nippon Nisai Yushun el 17 de diciembre, lo que le otorgó 20 puntos en el camino de Japón hacia el Derby.

Dos carreras clasificatorias importantes se disputarán el próximo sábado:

Smarty Jones Stakes (Oaklawn): Atrajo un campo de nueve caballos, encabezado por Universe (40-1), el tercer clasificado del Kentucky Jockey Club. Mark Casse inscribió a Strategic Risk (95-1) y Táctica Silenciosa, mientras que Brad Cox envía a Rancho Santa Fe (80-1). Kenny McPeek anotó dos: Universe y Sleepingonfreedom (110-1). La carrera de 1 1/16 de milla ofrece 10-5-3-2-1 puntos de clasificación para los cinco primeros lugares. Jerome Stakes (Aqueduct): Atrajo solo cinco caballos, liderados por Balboa (28-1), tercer clasificado del Remsen. Cox ingresa a Mi mundo (90-1). Además, Flavien Prat toma la montura en Agenda Forzada para George Weaver. La carrera de una milla ofrece 10-5-3-2-1 puntos Derby.

El panorama de los futuros del Kentucky Derby 2026 muestra un tablero cada vez más definido, pero con una volatilidad inherente que garantiza emoción en las próximas semanas. La consolidación de Paladin como escolta de Ted Noffey y la lamentable baja de Mr. AP reorientan las expectativas del público y las apuestas.

Con dos clasificatorios cruciales a la vista el Smarty Jones Stakes y el Jerome Stakes, la distribución de los puntos Derby generará nuevas variaciones en las cuotas. La atención se centrará ahora en estos stakes para determinar cuáles potros demuestran la resistencia y el temple necesarios para mantener el sueño de la Carrera de las Rosas en 2026.