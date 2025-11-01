¡Que clase de carrera! Ted Noffey ganó el duelo en Ruta al Kentucky Derby tras llevarse la BC Juvenile G1

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de este marco de carreras de élite en el hipódromo de Del Mar, donde se desarrolla la edición 42 de las Breeders’ Cup, comienza una nueva rivalidad entre la nueva generación que pone en mira la próxima edición del Kentucky Derby (G1), que llegará en mayo en su evento 152 en el mítico hipódromo de Churchill Downs.

Ted Noffey ganó el primer duelo ante un grupo de siete potros de dos años que le salieron al paso, entre ellos a Brant, que fungía como uno de los grandes rivales del ganador. Esta rivalidad despertó cuando estos juveniles comenzaron su preparación para esta gran carrera, que se consumó en una gran performance.

Breeders’ Cup: Ted Noffey con la leyenda del sillín John Velázquez sacó la clase

No es cuento, este hijo de Into Mischief surge desde ya como el caballo a derrotar durante la ruta al Kentucky Derby. Con una sólida victoria con la monta de John Velázquez, que no cayó en la tentación de pelear la carrera desde el vamos con Brant. Su jockey controló a su conducido. Se mantuvo en el segundo lugar por 1.200 metros detrás de Brant, que con la monta de Flavien Prat, marcó los splits de 23,2; 46,4 y 70,4.

Velázquez esperó la recta final para hacer correr a su conducido Ted Noffey y, con un paso arrollador, dio cuenta del puntero que lució cansado tras ceder la posición de escolta a Mr. A.P., que con Antonio Fresu pareció que podía comprometer al potro propiedad del Spendthrift Farm LLC; sin embargo, Johnny V. le guardó reserva y Ted Noffey eclipsó el reloj en 102”1 para 1.700 metros.

Con esta victoria, el ahora invicto en cuatro actuaciones, con tres victorias Grado 1, suma 30 puntas adicionales en la ruta al Kentucky Derby (G1).