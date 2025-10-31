Hipismo

Breeders’ Cup 2025 aquí encontrarás el programa completo

El programa completo de la Breeders’Cup lo consigues esta semana en la Gaceta Hípica

Por

Meridiano

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 04:39 pm
Breeders’ Cup 2025 aquí encontrarás el programa completo
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros
El programa completo de la Breeders’Cup lo consigues esta semana en la Gaceta Hípica

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Cortesía

Breeders Cup en la Gaceta Hípica / FOTO: Cortesía

La revista líder del turf venezolano te trae una edición imperdible dedicada al evento más esperado del calendario hípico internacional.

Breeders’ Cup 2025 en Gaceta Hípica

En la edición de Gaceta Hípica de esta semana encontrarás el programa completo de la Breeders’ Cup 2025, con todos los ejemplares inscritos, jinetes, entrenadores, estadísticas, horarios y la guía más completa para disfrutar cada carrera como un verdadero experto.

https://www.instagram.com/p/DQdDWnEkbjk/

Desde el hipódromo de La Rinconada hasta los míticos escenarios de Estados Unidos, Gaceta Hípica te conecta con la pasión y la emoción del deporte por tradición del venezolano.

Nuestros especialistas te ofrecen pronósticos exclusivos y toda la información que necesitas para vivir la Breeders’ Cup con la marca Gaceta Hípica.

No te pierdas esta edición especial, disponible en tu kiosco o punto de venta favorito en toda Venezuela. ¡Corre a buscarla antes de que se agote! Con Gaceta Hípica, la emoción de la Breeders’ Cup 2025 está en tus manos.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Shakira
Viernes 31 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo