Victorias venezolanas generan un pagó de 350 dólares en Pick3 en Gulfstream Park

La jornada de este viernes 31 de octubre en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, confeccionó un programa de diez carreras sin corte selectivo, con la participación de un grupo importante de jinetes y entrenadores venezolanos, que se dan cita en este importante óvalo donde se desarrolla el Sunshine Meet, que es el preludio del Winter Championship Meet, que se extenderá hasta abril 2026.

Gulfstream Park: Hat-trick para venezolanos que generan pago de 350 dólares

La carrera inicial de la jornada de este viernes en Gulfstream Park fue reservada para un Maiden Claiming de $26.500 en distancia de 1.100 en pista sintética, en la cual Adios Mate, con la monta de Cipriano Gil, respondió a la taquilla y confianza de los aficionados con una victoria muy fácil en tiempo de 64”2 y generó un pago de $2.80 a ganador; fue presentado por el también venezolano Oscar Manuel González para los colores de Bruno Schickedanz.

En la segunda del programa, el entrenador Jorge Delgado sorprendió en la taquilla con la potra de dos años Only You, que rompió el Maiden en su cuarta presentación con la monta Migue Vásquez. Esta hija de McKinzie corrió con los colores de Amo Racing USA, que pescó un pago de $28.00 a ganador en la taquilla. Esta prueba se corrió en distancia de 1.600 metros en grama con registro de 95”3.

El primer Pick3 de la tarde en Gulfstream Park lo completó Hollywood Maydem, con la buena monta del jinete venezolano Samy Camacho, quien lució sus mejores habilidades sobre el lomo de este caballo castrado de tres años presentado por el también nativo Antonio Sano para la divisa de In Front Racing Stable. Este hijo de Omaha Beach capitalizó su cuarta victoria, tercera de la temporada en una campaña global de 11 carreras.