Karol G y Lyn May se unieron para derrochar sensualidad en video

“Le PremiEre” es el nuevo audiovisual de la estrella colombiana Karol G, por su álbum “Tropicoqueta”. Un trabajo llenó de mucho brillo, color y sensualidad que unión a la intérprete de “Papasito” con la vedette y actriz mexicana Ly May.

Los videos de la artista paisa, contaron con la participación de la mexicana, quien bailó y actuó como en su época de juventud, en la que participó en múltiples películas del cine de oro, con movimientos muy sensuales.

Dos importantes figuras juntas

Karol y Lyn llevaron ajustados vestuarios con toques de brillo en las caderas, que les dio gran movimiento al danzar. El clip se ambientó en una fiesta de los años 70, en el cual un impecable despliegue visual y narrativo se hizo sentir en cada momento.

A través de Instagram la popular vedette de 72 años, posteó imágenes de los mejores momentos que pasó en el set de grabación con la intérprete cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo Navarro.

May destacó el gran trabajo que ha realizado Karol, para convertirse en una artista de gran reconocimiento en el mundo, logrando este 2025 llevarse su primer premio Grammy.

“Karol ha trabajado para convertirse en una profesional… toma clases de baile, tiene la mejor coreógrafa y se ve que hace mucho ejercicio, su transformación física y artística es de aplaudirse. Me emociona profundamente que hayas pensado en mí para acompañarte en esta etapa de tu camino”, comentó.

En el clip de “Tropicoqueta”, también aparece la cantante Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como “La Tigresa del Oriente”.

Dónde ver el trabajo

El trabajo para ver a Lyn May y Karol, saliendo de un enorme pastel, se puede disfrutar a través de las plataformas de YouTube y ViX.

“Le PremiEre” grabado entre Ciudad de México, Estados Unidos y Medellín, Colombia, ha despertado bonitos comentarios por ver a dos figuras tan importantes de la industria latina juntas, en especial Karol, quien en los últimos años ha mostrado gran pasión por las vedettes y el cabaret.