MLB: Pete Alonso se despide de los Mets de Nueva York con este mensaje

Suscríbete a nuestros canales

Pete Alonso cerró un capítulo trascendental de su carrera en las Grandes Ligas tras firmar un contrato de cinco años a cambio de 150 millones con los Orioles de Baltimore de cara a la temporada 2026.

El pelotero de 31 años se convirtió en uno de los mejores bateadores de la Major League Baseball y de las figuras más importantes del conjunto neoyorquino en casi una década. Con su talento y poder desde la caja de bateo, ha dejado una huella imborrable dentro de la franquicia.

Por esto, después de siete temporadas vistiendo la camiseta de los Mets de Nueva York, el carismático “Oso Polar” se dirigió a la afición que lo acompañó desde su debut para agradecer el apoyo, la exigencia y la energía que marcaron su paso por la organización.

Su mensaje, compartido al conocerse su salida del equipo, refleja la profunda conexión que mantuvo con la ciudad y su gente durante tanto tiempo,

Pete Alonso se despide de los Mets

En su carta abierta que publicó en sus redes sociales, Alonso agradece a Nueva York por moldearlo “de formas que llevará toda la vida”. Reconoce que la exigencia de la ciudad lo impulsó a entregar siempre lo mejor y que cada vez que pisó el terreno sintió el honor de defender la camiseta de los Mets.

“Nueva York, gracias. Estos últimos años me han moldeado de formas que llevaré por el resto de mi vida. Esta ciudad exige lo mejor de ti y estoy orgulloso de mirar hacia atrás sabiendo que di todo lo que tenía para ganar el privilegio de usar esa camiseta.

He sido bendecido con increíbles compañeros de equipo, entrenadores, entrenadores, personal e incontables personas que ayudaron a formarme en el jugador y el hombre que soy hoy. Siempre estaré agradecido por cada persona que me desafió, me apoyó y creyó en mí en el camino.

Gracias por la pasión. Gracias por el amor. Incluso el amor duro que viene con jugar para Nueva York. Cuando llegó el momento del primer lanzamiento, gracias por ser eléctrico a través de todo. Gracias por ponerse alborotado cada vez que me acerqué al plato e hizo temblar el edificio cuando la pelota encontró un asiento sobre la pared. Tu energía me alimentó más de lo que nunca sabrás.

Creíste en mí, y me hiciste mejor. Con amor, Oso polar”, afirmó.

Finalmente, Pete Alonso se despide de los Mets de Nueva York con 1008 compromisos disputados, 3763 turnos, 580 anotadas, 951 imparables, 183 dobles, ocho triples, 264 jonrones (líder histórico de la organización), 712 remolcadas, 18 bases robadas y promedio ofensivo de .253.