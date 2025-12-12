Hija de Jerry Rivera incursiona en la música con “Mi Salvador”

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora puertorriqueña Zelina Rivera sigue los pasos de su padre Jerry Rivera y su hermano Moa Rivera y lanza su primera canción “Mi Salvador”, una profunda y conmovedora balada gospel que transmite un mensaje de fe, gratitud y esperanza.

Este lanzamiento de Zelina representa uno de los momentos más personales y espirituales de la artista, marcando una nueva etapa en su misión de tocar corazones a través del mensaje de Cristo.

Con una interpretación llena de sentimientos, Zelina comparte su testimonio musical sobre el poder transformador del amor de Dios.

La majestuosidad de "Mi Salvador"

“’Mi Salvador’ nació de un momento de total entrega. Quería poner en palabras lo que siento cada vez que reconozco cuánto me ha sostenido el amor de Jesús”, expresó la cantante internacional.

El tema se distingue por su producción moderna, la calidez de los arreglos vocales y la honestidad de su letra, misma que invita a reflexionar sobre la fe, la esperanza y la gratitud.

Además, la canción combina la elegancia de la balada con la fuerza espiritual del gospel, logrando un sonido conmovedor y profundamente inspirador.

Más sobre Zelina Rivera

Zelina Rivera es una cantante y compositora puertorriqueña de música cristiana que fusiona el R&B, el soul, la balada y el pop, creando un estilo fresco y moderno dentro del género de música de fe. Su voz poderosa, acompañada de letras profundas y auténticas, la posiciona como una de las nuevas promesas de la música cristiana contemporánea.

Desde temprana edad, Zelina descubrió en la música una forma de conexión espiritual y emocional. A través de su arte, busca transmitir amor, esperanza y el mensaje de Cristo, inspirando a su audiencia a fortalecer su fe y encontrar propósito en medio de los retos de la vida.

Inspirada por referentes como Tori Kelly y Alicia Keys, Zelina combina influencias internacionales con una sensibilidad única que refleja su identidad latina y su compromiso con llevar el mensaje de Dios a una audiencia global. Cada canción es un reflejo de su testimonio y de su deseo de usar su voz como instrumento de cambio y sanación.

Con su autenticidad y entrega en el escenario, Zelina Rivera representa una nueva generación de artistas cristianos que rompen barreras estilísticas y culturales. Su música no solo eleva el espíritu, sino que también conecta con el corazón de todos aquellos que buscan un mensaje de fe, amor y renovación.