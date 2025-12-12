NBA

Marcus Smart y el sorprendente récord de triples con los Lakers

Por

Eimy Carta
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 12:33 pm

Este rendimiento subraya un giro inesperado en su carrera, inyectando potencia de tiro a la segunda unidad de los Lakers

El veterano guardia Marcus Smart, conocido históricamente por su defensa y liderazgo con los Boston Celtics, ha igualado un récord histórico de la franquicia de Los Ángeles Lakers.

Smart empató la marca de los Lakers de más triples anotados en un partido saliendo desde el banquillo.

  • Puntos y asistencias: Smart registró 26 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia.

  • Eficiencia en el tiro: Tuvo una noche altamente eficiente, conectando 8 de 14 tiros de tres puntos (8/14 3FG). Su porcentaje de tiros de campo (FGM/FGA) fue de 9 de 16 (9/16 FC), lo que se traduce en un impresionante 56.3% de acierto.

  • Impacto como reserva: El récord es aún más significativo porque fue logrado saliendo desde el banquillo, subrayando el aporte inmediato y explosivo que puede dar a la segunda unidad del equipo.

La presencia de Marcus Smart en los Lakers es un cambio de escenario dramático. Después de una década con los Celtics, su traspaso generó sorpresa. Este desempeño, además de ser una nueva marca personal de temporada alta en puntos, sugiere que ha encontrado un nicho ofensivo de élite en Los Ángeles, añadiendo una amenaza de tiro exterior que los Lakers históricamente han necesitado.

 

Viernes 12 de Diciembre de 2025
Baloncesto