¡Máquina anotadora! Luka Dončić se acerca a Kobe Bryant en la historia de los Lakers

Por

Eimy Carta
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 12:24 pm

Este récord lo coloca inmediatamente detrás de la leyenda Kobe Bryant  y por delante de figuras como LeBron James y Anthony Davis

El estelar base de los Los Ángeles Lakers, Luka Dončić, continúa reescribiendo los libros de récords de la franquicia angelina con su capacidad explosiva para anotar. El esloveno ha escalado al segundo lugar en la historia de los Lakers por la mayor cantidad de cuartos con al menos 20 puntos desde que comenzó la era del play-by-play (temporada 1997-98).

Este hito lo coloca justo por detrás de la leyenda del equipo, Kobe Bryant, consolidando a Dončić como una de las máquinas anotadoras más rápidas en la historia reciente de la franquicia.

En el olimpo del ataque

El logro de Dončić se concretó tras una impresionante racha anotadora en un solo cuarto durante el reciente partido de los Lakers contra los Suns, donde el esloveno anotó 20 puntos en el primer período.

Con su quinta explosión de 20 puntos en un cuarto, Dončić se coloca en el segundo puesto en la historia de la franquicia en la era del play-by-play (desde 1997-98).

Esta cifra lo sitúa únicamente por detrás de la marca de Kobe Bryant, quien registró la hazaña 36 veces. Dončić, con cinco cuartos de 20 puntos, ya ha superado a varias figuras importantes de los Lakers. Tras él se encuentran Anthony Davis, LeBron James y Kyle Kuzma, todos empatados con cuatro cuartos de 20 puntos.

Superando a las estrellas actuales

El dominio ofensivo de Dončić en tramos cortos de juego lo ha llevado a superar a tres de los jugadores más importantes de la franquicia en las últimas dos décadas. El esloveno dejó atrás a Anthony Davis, LeBron James y Kyle Kuzma.

Si bien Dončić aún se encuentra a 31 cuartos de igualar el récord de 36 de Kobe Bryant, su ritmo explosivo le ha permitido asegurar rápidamente el segundo puesto, demostrando que su capacidad para tomar el control total del marcador en cualquier momento es comparable a la de la "Mamba Negra".

 

