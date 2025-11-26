Luka Doncic Lanza Alerta por Cancha "Peligrosa" de la Copa NBA en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

El base/escolta de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, manifestó su descontento por el estado de la cancha especial utilizada en la fase de grupos del In-Season Tournament (Copa NBA), la cual calificó de "resbaladiza" y "peligrosa".

Doncic anotó 43 puntos, repartió 13 asistencias y capturó 9 rebotes en el enfrentamiento del martes por la noche ante Los Angeles Clippers, quedándose a las puertas de su décimo triple-doble de 40 puntos.

El partido, que terminó con victoria para los Lakers por 135-118 y aseguró su pase a cuartos de final, se disputó en la cancha de diseño especial de la Copa NBA.

Superficie Resbaladiza: Un Riesgo para los Jugadores

A pesar del alto rendimiento y la victoria, la superestrella eslovena no se sintió segura en la cancha. Doncic expresó su preocupación directamente a las autoridades de la liga.

“Ajusten las canchas, por favor,” pidió Doncic tras elogiar el formato del torneo. “Está resbaladiza. Es peligrosa (...) Me resbalé muchas veces. Se veía a muchos jugadores resbalarse. Eso es peligroso, tío”.

El partido fue el primero de los Lakers en casa con la duela especial, después de haber jugado partidos de la Copa fuera. El ex-jugador de los Mavericks, en su primera temporada completa con los Lakers, dijo que no recordaba si las canchas de sus partidos anteriores estaban más resbaladizas de lo habitual, y atribuyó el problema al material:

"Creo que son canchas nuevas, así que es un poco difícil", dijo Doncic. "Necesita... jugar algunos partidos [para que la superficie se asiente]".

Otros Jugadores y el Debut de la Cancha

Las quejas sobre las canchas especiales, introducidas durante el debut del torneo en 2023, no son una novedad. Estrellas como Jaylen Brown de Boston han afirmado haberse lesionado jugando en estas superficies. La preocupación generalizada en la liga es que la nueva capa de pintura de colores vivos utilizada para el torneo afecta el agarre normal de las zapatillas de los jugadores.

Por su parte, la leyenda de los Lakers, LeBron James, dijo que vio a “un par de muchachos” teniendo problemas en la cancha el martes, pero que personalmente no la encontró peligrosa.