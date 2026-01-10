Rob Manfred planea una revolución en MLB

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol de las Grandes Ligas se encuentra a las puertas de una transformación sin precedentes. Rob Manfred, el actual comisionado de la MLB, ha dejado claro que no piensa marcharse en silencio. Con su retiro programado para enero de 2029, el dirigente ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas que buscan sacudir los cimientos del "Rey de los Deportes", priorizando el espectáculo y la modernización sobre la tradición centenaria.

El modelo NBA

Uno de los puntos más disruptivos en la agenda de Manfred es la implementación de torneos durante la campaña regular. En una reciente entrevista con la cadena WFAN, el comisionado confirmó que la liga evalúa seriamente dividir el calendario o incorporar competiciones eliminatorias breves, siguiendo el éxito obtenido por la NBA con su In-Season Tournament.

Esta iniciativa busca inyectar adrenalina y urgencia a los meses centrales del calendario, donde la atención de los aficionados suele dispersarse. La idea de ver a los Yankees de Nueva York o a los Dodgers de Los Ángeles compitiendo por un trofeo intermedio promete ser un imán para las nuevas audiencias y una oportunidad de oro para los patrocinadores.

¿Menos de 162 juegos?

La implementación de nuevos torneos conlleva un desafío logístico inevitable: el desgaste de los jugadores. Manfred reconoció que, para dar cabida a nuevos formatos, es casi obligatorio replantear la duración de la temporada regular. "Entendemos que 162 partidos es un largo camino", admitió el comisionado, sugiriendo que la reducción del calendario está bajo análisis.

Sin embargo, esta propuesta toca la fibra más sensible de los puristas. El beisbol es un deporte de estadísticas y récords acumulativos; reducir el número de juegos pondría en duda la relevancia de marcas históricas. Manfred es consciente de que este es el principal obstáculo, pero parece dispuesto a sacrificar la nostalgia en favor de un producto más ágil y televisivo.

Una MLB de 32 equipos

El plan de salida de Manfred no se detiene en el formato de juego. El comisionado también ha reactivado el interés por la expansión de la liga. La meta parece ser llegar a los 32 equipos, lo que permitiría una reorganización geográfica completa.