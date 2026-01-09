MLB: Esta cantidad de peloteros no tiene un acuerdo salarial con sus equipos para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de arbitraje salarial volvió a tomar el protagonismo en las Grandes Ligas de cara a la temporada 2026. Un total de 18 jugadores de MLB no lograron alcanzar un acuerdo con sus respectivas organizaciones dentro del plazo establecido y ahora deberán exponer sus casos en audiencias formales, de acuerdo con información del periodista de ESPN, Jeff Passan.

La situación refleja la creciente brecha entre las valoraciones de los jugadores y las proyecciones económicas que tienen reflejadas cada una de las organizaciones de la Major League Baseball.

Entre los casos más destacados aparece el del lanzador y dos veces ganador del Cy Young, Tarik Skubal, cuya diferencia entre ambas partes (Tigres de Detroit) es una de las más amplias dentro de la lista de figuras. El jugador solicita 32 millones de dólares, mientras que la franquicia de Detroit ha puesto sobre la mesa una oferta de 19 millones.

Jugadores sin acuerdos salariales - MLB

El listado incluye nombres consolidados y jóvenes en plena proyección. Isaac Paredes y el venezolano William Contreras encabezan el grupo de jugadores de posición con diferencias cercanas al millón de dólares entre lo pedido y lo ofrecido.

En el caso de Contreras, la solicitud asciende a 9,9 millones de dólares frente a una contraoferta de los Milwaukee Brewers en 8,55 millones, una distancia que puede marcar un antes y un después en la relación con el criollo, dependiendo de cómo sea la audiencia.

En el apartado de lanzadores, Joe Ryan, Kris Bubic y Eric Lauer también acudirán a audiencias luego de no cerrar acuerdos. Ryan, por ejemplo, busca 6,35 millones de dólares, mientras que los Twins de Minnesota proponen 5,85 millones. Aunque las cifras parecen cercanas, en el sistema de arbitraje una diferencia mínima es fundamental.

Otros de los casos que se encuentran en esta lista y que sus casos deberán resolverse en las próximas horas son los siguientes:

Vinnie Pasquantino: (Jugador $4.5M) vs. (equipo $4M)

Yainer Diaz: (Jugador $4.5M) vs. (equipo $3M)

Kyle Bradish: (Jugador $3.55M) vs. (equipo $2.875M)

Keegan Akin: (Jugador $3.375M) vs. (equipo $2.975M)

Reid Detmers: (Jugador $2.925M) vs. (equipo $2.625M)

Bryce Miller: (Jugador $2.625M) vs. (equipo $2.25M)

Dylan Lee: (Jugador $2.2M) vs. (equipo $2M)

Calvin Faucher: (Jugador $2.05M) vs. (equipo $1.8M)

Graham Ashcraft: (Jugador $1.75M) vs. (equipo $1.25M)

Edwin Uceta: (Jugador $1.525M) vs. (equipo $1.2M)

Cade Cavalli: (Jugador $900K) vs. (equipo $825K)

Finalmente, las audiencias de arbitraje representan un momento sensible en la relación entre jugadores y franquicias. Lo que suceda con estas audiencias de arbitraje dará mucho de qué hablar en los próximos días dentro de la Gran Carpa.