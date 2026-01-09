MLB: Gabriel Moreno seguirá brillando en Arizona con contrato millonario

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Moreno evitó el proceso de arbitraje salarial y llegó a un acuerdo por una temporada con los Arizona Diamondbacks, según reportó el periodista Francys Romero. La información se dio a conocer este jueves 8 de enero, confirmando la continuidad del receptor con la organización desértica para la próxima campaña de las Grandes Ligas.

El jugador, que cumplirá 26 años de edad en febrero, pactó un contrato por 2,55 millones de dólares, una cifra que representaría el salario más alto de su carrera hasta el momento. Este acuerdo refleja el crecimiento y la consolidación del pelotero venezolano dentro del equipo, así como la confianza de la gerencia en su desempeño.

Durante la temporada 2025, Moreno percibió 793 mil dólares, correspondiente a su campaña previa a la elegibilidad para el arbitraje salarial con Arizona. Hasta entonces, ese había sido el sueldo más elevado de su trayectoria, según los registros de Spotrac, lo que resalta el importante aumento logrado con este nuevo contrato.

Gabriel Moreno y el objetivo de mantenerse sano

El receptor ha sido víctima de las lesiones en las últimas dos temporadas, jugando menos de los 100 juegos con la organización de la Liga Nacional. Precisamente su buen desempeño en Las Mayores la tuvo en 2023, cuando ganó el Guante de Oro y disputó la Serie Mundial en apenas su segundo año de servicio.

En su más reciente desempeño en las Grandes Ligas, el nativo de Barquisimeto dejó promedio al bate de .285, nueve cuadrangulares, 40 remolcadas, 44 anotadas, 79 hits, .353 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .786 en 83 partidos.