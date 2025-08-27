Gabriel Moreno regresa encendido de su lesión y se anota como candidato al Clásico Mundial (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Hace poco más de dos meses, los Cascabeles de Arizona fueron golpeados por una dura noticia: su receptor titular, el venezolano Gabriel Moreno, había sufrido una lesión importante en su mano derecha, que obligaba al equipo a enviar al criollo a la lista de lesionados de 10 días, en donde estuvo durante un mes entero.

La contusión en la mano derecha que sufrió el criollo fue más importante de lo que se creía, y en el mes de julio fue trasladado a la lista de lesionados de 60 días, para así garantizar al 100% una recuperación eficaz, que le permitiera regresar al diamante en su mejor estado de forma.

Este pasado 22 de agosto se dio esa tan esperada vuelta a la acción de Gabriel Moreno, y sin duda se ha notado que está al 100%. El larense luce absolutamente intratable con el madero desde que se recuperó de su molestia en la mano, con números ofensivos que hacen pensar que, si culmina la temporada con este ritmo, tendrá chances de pelear incluso por un puesto en el Clásico Mundial de Beisbol.

Gabriel Moreno está 'on fire'

Gabriel Moreno fue activado desde la lista de lesionados el pasado 22 de agosto, previo al duelo ante los Rojos de Cincinnati. Aquel día, el venezolano volvió al lineup y a la receptoría de Arizona, y lo hizo por todo lo alto, al irse de 4-2 con un cuadrangular y tres rayitas impulsadas, siendo clave en el triunfo de los Cascabeles por pizarra de 6-5.

Contando ese compromiso del 22 de agosto, el barquisimetano ha disputado cuatro encuentros desde que fue activado, y sus números son espectaculares, ya que en ese período de tiempo batea para .375/.412/.813/1.224, con seis imparables, dos jonrones, tres extrabases, siete impulsadas y cuatro anotadas en 16 turnos oficiales.

En total, Gabriel Moreno registra promedios excelentes en 2025 de .279/.332/.447/.779. Con los dos vuelacercas conectados en los últimos días, ya igualó su mejor marca de batazos de cuatro esquinas en una misma zafra, que es de siete. Además, con esta producción ofensiva, y con su ya comprobada defensa de élite, Moreno se convertirá sin duda en un candidato muy serio para ser uno de los receptores venezolanos del Clásico Mundial de 2026.