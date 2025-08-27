Nick Kurtz entre los bateadores más poderosos de Grandes Ligas (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una gran temporada 2024 en Ligas Menores y 20 jornadas muy positivas, este año, Nick Kurtz logró ganarse un puesto en el roster de Atléticos, en tiempo récord. Y hasta ahora, parece ser la mejor decisión de la organización.

El inicialista de 22 años no ha parado de batear, desde que se estrenó en Grandes Ligas (el 23 de abril). No en vano, aunque no registre los mínimos legales, mantiene el segundo promedio más alto de su equipo con .307, solo superado por Jacob Wilson (.311).

Un hito para resaltar

Aunque el primera base ha sido constante con el madero, desde su debut como grandeliga, ha sido después del Juego de Estrellas (efectuado el 15 de abril en Atlanta) que su capacidad con el madero ha sobresalido.

De hecho, en esa segunda mitad de campaña, Kurtz es líder en OPS con 1.285. Giancarlo Stanton lo sigue de cerca con 1.248 en ese renglón durante ese periplo..

Cabe destacar que, en ese mismo periodo, el average del joven inicialista es de .390 y en una cantidad considerablemente menor de juegos sus números son iguales o mejores que antes del All-Star Game.

En esa primera mitad de campaña, en 206 turnos al bate y 58 compromisos, registró 53 hits, 33 carreras anotadas, 44 impulsadas y 17 jonrones; actualmente, tras el Juego de Estrellas, acumula 48 imparables en 123 apariciones, además de sumar 34 rayitas anotadas y 26 remolcadas.