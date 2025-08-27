MLB

Nick Kurtz entre los bateadores más poderosos de Grandes Ligas (+dato)

La temporada debut del prospecto de Atléticos ha sido una para enmarcar en la historia del equipo 

Por Ricardo Rodríguez
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 09:07 am
Nick Kurtz entre los bateadores más poderosos de Grandes Ligas (+dato)
Nick Kurtz. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Luego de una gran temporada 2024 en Ligas Menores y 20 jornadas muy positivas, este año, Nick Kurtz logró ganarse un puesto en el roster de Atléticos, en tiempo récord. Y hasta ahora, parece ser la mejor decisión de la organización.

NOTAS RELACIONADAS

El inicialista de 22 años no ha parado de batear, desde que se estrenó en Grandes Ligas (el 23 de abril). No en vano, aunque no registre los mínimos legales, mantiene el segundo promedio más alto de su equipo con .307, solo superado por Jacob Wilson (.311).

Un hito para resaltar

Aunque el primera base ha sido constante con el madero, desde su debut como grandeliga, ha sido después del Juego de Estrellas (efectuado el 15 de abril en Atlanta) que su capacidad con el madero ha sobresalido.

De hecho, en esa segunda mitad de campaña, Kurtz es líder en OPS con 1.285. Giancarlo Stanton lo sigue de cerca con 1.248 en ese renglón durante ese periplo..

Cabe destacar que, en ese mismo periodo, el average del joven inicialista es de .390 y en una cantidad considerablemente menor de juegos sus números son iguales o mejores que antes del All-Star Game.

En esa primera mitad de campaña, en 206 turnos al bate y 58 compromisos, registró 53 hits, 33 carreras anotadas, 44 impulsadas y 17 jonrones; actualmente, tras el Juego de Estrellas, acumula 48 imparables en 123 apariciones, además de sumar 34 rayitas anotadas y 26 remolcadas.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La vinotinto Breeders' Cup Venezuela
Miércoles 27 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB