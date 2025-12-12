MLB: Kyle Schwarber entra en un club histórico con Sosa y Judge

Suscríbete a nuestros canales

Kyle Schwarber es uno de los bateadores más letales de la actualidad en Grandes Ligas. El pelotero de Phillies de Philadelphia ha encontrado un ritmo demoledor para conectar cuadrangulares que lo hacen letal; pero además, lo ubican en un exclusivo club junto a Sammy Sosa y Aaron Judge.

Schwarber entre los 29 y 32 años es el pelotero que más jonrones ha conectado con 187. Una marca que lo ubica en el top 3 de los peloteros con más cuadrangulares en el rango de esas edad junto a Sammy Sosa (243 HR) y Aaron Judge (196 HR).

El dato adquiere mayor relevancia considerando el contexto ofensivo actual de MLB, donde la consistencia en el poder es cada vez más difícil de sostener. Kyle ha mantenido un ritmo estable en su rol dentro del lineup de Phillies, convirtiéndose en el power man del equipo a lo largo de los últimos años.

¿Qué representa Kyle Schwarber para Phillies de Philadelphia?

Para Phillies de Philadelphia, tener a Kyle Schwarber es un valor estratégico: aporta slugging, presencia en la parte alta del orden y capacidad para cambiar juegos con un solo swing. Su rendimiento en este tramo de edad lo consolida como una de las piezas más letales del proyecto.

Para tener un ejemplo, Schwarber ha conectado en sus últimos 4 temporadas 38+ jonrones. Registrando en tres de esas campañas 40+ jonrones, siendo líder de la organización y además líder de cuadrangulares de Liga Nacional superando a Shohei Ohtani.

Números de Kyle Schwarber en Phillies

Kyle Schwarber llegó a Phillies de Philadelphia gracias a su poderoso contacto y un rendimiento superlativo. A medida que pasaron los años, se dedicó más a ser un bateador designado para explotar su potencial; lo que ha logrado es una cantidad de cuadrangulares brutales y muchas carreras impulsadas.

Números de Schwarber en Phillies:

- 627 juegos, 2339 turnos, 429 anotadas, 528 hits, 85 doble, 6 triples, 187 jonrones, 434 impulsadas, 25 bases robadas, 426 boletos, 809 ponches, .226 promedio, .349 OBP, .507 SLG, .856 OPS