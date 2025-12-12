NBA: Estos son los juegos para la jornada de este viernes 12 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Inicia otro fin de semana de enfrentamientos emocionantes en la presente temporada de la NBA. Detroit Pistons descansa en la cima de la primera posición de la Conferencia Este y buscará que está para grandes resultados en la actual edición con enfrentamiento ante un peligroso Atlanta Hawks.

En otros escenarios, Philadelphia Sixers tendrá la oportunidad de montarse en los primeros cinco puestos de la tabla cuando se mida a Indiana Pacers desde el Xfinity Mobile Arena. Precisamente, el quinteto de Filadelfia está igualado con Cleveland Cavaliers, que ya no es el equipo dominante de la pasada campaña, pero que mantiene en la zona de clasificación y va por una nueva victoria ante Washington Wizards.

En la Conferencia Oeste también hará acción en los tabloncillos, donde Anthony Edwards tendrá la oportunidad de seguir escalando posiciones cuando se vea las caras contra Golden State Warriors, que ha mostrado un dominio notable desde el Chase Center con siete triunfos en 10 encuentros.

Juegos para hoy en la NBA: 12 DE DICIEMBRE