¡Escándalo! HIWU denuncia infracción médica por parte de Tamara en el Chillingworth G3

La Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos (HIWU) ha emitido una denuncia: la potranca Tamara dio positivo por la sustancia controlada metocarbamol tras su victoria en el Chilingworth Stakes (G3) el pasado 4 de octubre en el hipódromo de Santa Anita, un hallazgo que podría revertir su triunfo.

El metocarbamol, un relajante muscular, es una sustancia controlada que, si bien está permitida en las carreras, su uso está estrictamente regulado por las normativas de la Autoridad de Integridad y Seguridad en las Carreras de Caballos. La publicación de esta acusación por parte de la HIWU —concerniente al hallazgo del medicamento, sus metabolitos o marcadores— es solo el paso inicial del proceso. Generalmente, estos casos de metocarbamol resultan en la descalificación del caballo de la carrera y conllevan sanciones para el entrenador, que incluyen multas, puntos de penalización y, en ocasiones, una suspensión. Tamara está entrenada por Richard Mandella.

Criada en la reconocida Spendthrift Farm, Tamara se impuso por 3 3/4 cuerpos en el Chillingworth, carrera que, hasta la fecha, ha sido su única participación esta temporada del 2025 y tiene marca general de tres victorias en cinco presentaciones. Es una hija del semental Bolt´D Oro en la campeona y Hall of Fame Beholder por Henny Hudges

Aunque el caso se encuentra en sus fases iniciales, Mandella declaró el 10 de diciembre que no tiene intención de impugnar el resultado. El resultado de la prueba ha frustrado al entrenador, quien afirmó haber seguido las pautas de tiempo de retirada para dicho tratamiento.

«Acepto la responsabilidad y pido disculpas a los propietarios y a la dirección de Spendthrift», declaró el entrenador, miembro del Salón de la Fama de las Carreras. «Siento mucho haber causado esta vergüenza».

Información de: Bloodhorse.com