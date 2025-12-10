MLB: La dinastía Guerrero conecta dos generaciones de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

La dinastía Guerrero se ha convertido en una de las historias más poderosas de Grandes Ligas. Un puente entre dos generaciones que produjeron impacto inmediato en la liga. Vladimir Guerrero irrumpió con Montreal como un fenómeno y construyó un currículum de Salón de la Fama.

Años después, su hijo repitió el libreto como un fenómeno mediático: prospecto número uno, estrella de Azulejos de Toronto y una temporada de calibre MVP que demostró que el linaje no era narrativa. Ya se ganó un lugar especial en Las Mayores con una postemporada de leyenda absoluta.

Hablando de octubre, son el único dúo padre-hijo con un grand slam de postemporada. Algo nunca visto y que pone al clan por encima de otras parejas ilustres: Boone, Fielder, Bichette o Tatis. Esa mezcla de historia, genética y vigencia permite hablar de una dinastía en MLB.

Números de Vladimir Guerrero Jr y su padre antes de los 27 años en MLB

La calidad de los Guerreros se refleja en dos generaciones que marcaron la MLB con estilos distintos. Vladimir brilló con promedio y poder natural, mientras Vladdy Jr combina disciplina y fuerza para superar registros clave. Juntos consolidan una dinastía ofensiva que trasciende épocas.

Números de Vladimir Guerrero Sr:

- 731 J, 2755 TB, 464 CA, 879 H, 169 2B, 29 3B, 170 HR, 512 CI, 74 BR, 234 BB, 361 SO, .319 PRO, .378 OBP, .587 SLG, .965 OPS

Números de Vladimir Guerrero Jr:

- 975 J, 3734 TB, 571 CA, 1077 H, 211 2B, 6 3B, 183 HR, 591 CI, 26 BR, 430 BB, 645 SO, .288 PRO, .366 OBP, .495 SLG, .861 OPS

Vladimir Guerrero Jr encaminado al Salón de la Fama

Con 26 años y 7 temporadas completas, Guerrero Jr ya acumula 1.077 hits, 183 jonrones y 591 impulsadas, cifras que muchos no tenían a esta edad en el Salón de la Fama. Si se mantiene sano, con producción regular puede alcanzar los 500 HR y 3.000 hits; dígitos para terminar inmortalizado.