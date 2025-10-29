MLB: Vladimir Guerrero Jr inmortalizado en la postemporada de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr es uno de los peloteros con mayor talento y más peligroso de la actualidad en Grandes Ligas. El dominicano está desarrollando una postemporada descomunal; alcanzando la inmortalización con Azulejos de Toronto en su primera Serie Mundial.

Guerrero Jr es un farol para Azulejos en la búsqueda de su tercer anillo de Serie Mundial. El dominicano se ha mostrado imparable con su ofensiva y también a nivel anímico; contagiando a sus compañeros para mostrar su mejor versión ofensiva de sus carreras.

Vladdy con sus dos hits en el Juego 4 de Serie Mundial se convirtió en el dominicano con más inatrapables en una postemporada. Un logró que automáticamente lo inmortaliza en los libros de historia de la República Dominicana que tienen que ver con Las Mayores.

Dominicanos con más hits en la historia de la postemporada de Grandes Ligas

Vladimir Guerrero Jr ya se puede sentar en la mesa de Albert Pujols, al menos cuando de postemporada se trata. Incluso ya puede darse la mano con David Ortiz en muchos logros importantes; pero lo que es un hecho, es que quedó inmortalizado entre los dominicanos con más hits en unos playoffs.

Top 5 dominicanos con más hits en una postemporada

Vladimir Guerrero Jr: 25 hits en 2025 (por ahora) Ketel Marte: 24 hits en 2023 Albert Pujols: 24 hits en 2011 Albert Pujols 24 hits en 2004 David Ortiz: 22 hits en 2004

Números de Vladimir Guerrero Jr en postemporada 2025

Los números de Vladimir Guerrero Jr en la postemporada 2025, deben ser una de las actuaciones más surrealistas de la historia de los playoffs en la MLB. Ha dado hits, dobles, cuadrangulares, ha impulsado carreras, anotado y luce soberbio en cada turno.

Números de Guerrero Jr en postemporada 2025:

- 15 juegos, 62 turnos, 16 anotadas, 26 hits, 3 dobles, 7 jonrones, 14 impulsadas, 19 boletos, 5 ponches, .419 promedio, .500 OBP, .806 SLG, 1.306 OPS