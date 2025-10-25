MLB: Vladimir Guerrero Jr. entra en club histórico de poder y disciplina

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr ha inscrito su nombre en una lista selecta de la historia de la postemporada. En el Juego 1 con triunfo de Azulejos de Toronto 11-4 contra Dodgers de Los Ángeles, el dominicano registró una marca que lo une a leyendas de la liga en su carrera en octubre.

Guerrero Jr ha inscrito su nombre en una poderosa y selecta lista de postemporada; con 3 jonrones y solo 2 ponches en sus primero 9 juegos como local; el dominicano se une a un grupo que combina poder ofensivo y disciplina en el plato; condimentos necesarios para ser élite en la liga.

Vladdy se une a Johnny Bench (4 HR, 1K), Johnny Mize (3 HR, 1K) Carl Yastrzemski (4 HR 1 K). Como los inmortales de dicha estadística como local en postemporada; esto solo habla bien del buen momento que vive el dominicano y lo importante que está siendo para Toronto en 2025.

Vladimir Guerrero Jr y su disciplina ofensiva que honra su apellido

Vladimir Guerrero Jr no solo heredó el poder de su pare, sino también una disciplina ofensiva que lo distingue en su carrera. En octubre, ha mostrado una capacidad para conectar jonrones sin caer en ponches. Ubica buenos pitcheos, tiene un plan de juego y lo aplica a rajatabla.

Vladimir Guerrero Sir era muy talentosos para equilibrar agresividad y control. Algo que agregó Jr a su juego, pero que figuras como Johnny Bench y Carl Yastrzemski explotaron a lo largo de su carrera. Es una combinación que genera escenarios favorables para sus equipos.

Guerrero Jr se está transformando en un bateador eficaz en postemporada. Contar con un hombre que puede embasarse con regularidad, sea por base por bolas o batazos es fundamental para anotar carreras y lo bueno de Azulejos, es que todos sus jugadores batean fuerte.