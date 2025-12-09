Giavellotto, en busca de la hazaña: defenderá su título en la Hong Kong Vase GI

Suscríbete a nuestros canales

Todas las miradas del mundo hípico se dirigen a Sha Tin este domingo 14 de diciembre, donde el ejemplar de siete años Giavellotto buscará revalidar su corona en la prestigiosa G1 Longines Hong Kong Vase. La prueba, dotada con 26 millones de dólares hongkoneses y que se disputará sobre una distancia de 2400 metros, promete un duelo de alto calibre en la grama asiática.

Por la supremasía en la Hong Kong Vase GI

El pupilo de Marco Botti, un hijo de Mastercraftsman, regresa al circuito donde se consagró el año pasado, superando a Dubai Honour por dos cuerpos y medio. El entrenador italiano, con un palmarés que incluye victorias en las pistas más importantes del globo, confía en el estado de forma de su ejemplar.

Giavellotto viene de una destacada actuación en el G1 Prix de l'Arc de Triomphe (2400 m) en octubre, donde se fajó en una de las carreras más emblemáticas de Europa y logró un meritorio cuarto puesto, demostrando que mantiene su competitividad al máximo nivel.

Para esta edición, Botti ha confirmado al jinete Andrea Atzeni para que retome las riendas del caballo. Atzeni, ahora fijo en la comunidad de jinetes de Hong Kong, tiene historia con el corcel, habiéndolo llevado a la victoria en la G2 Yorkshire Cup en 2023. Aunque Oisin Murphy fue quien lo condujo al triunfo hace 12 meses, la conexión familiar y la confianza de Botti en Atzeni han sido determinantes para esta crucial cita.

El preparador se muestra cauto pero optimista ante el desafío: «El año pasado fue genial. Fuimos sin grandes expectativas y ganar fue un gran resultado. Este año, diría que probablemente sea una carrera un poco mejor en términos de calidad».

Botti recalcó la importancia del sorteo de puestos en el óvalo de Sha Tin y espera que la suerte esté de su lado para conseguir una buena ubicación en la partida. Con un campo que se prevé de unos 11 o 12 participantes, el estratega cruza los dedos por una carrera limpia que permita a Giavellotto desplegar todo su potencial y entrar de nuevo en el círculo de ganadores.