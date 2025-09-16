Ombudsman se convierte en el nuevo líder Longines World Best

Suscríbete a nuestros canales

La Federación que es líder mundial en el deporte internacional de las carreras de purasangre, que busca promover todas las facetas del deporte mundial de las carreras de purasangre; proteger el bienestar de los atletas equinos y humanos; y proteger y fomentar su importancia social y económica global para las generaciones actuales y futuras, dio a conocer el nuevo ranking para ejemplares en la cual Ombudsman se convirtió en el líder Longines World Best.

Ombudsman pasó a dominar el ranking mundial

Ombudsman, luego de su triunfo en el Juddmonte International S. (G1), este hijo de Night Of Thunder, propiedad del Godolphin pasó a la cima del Longines World's Best Racehorse Rankings (WBRR). Ahora, tiene marca de 128 puntos, un punto más del virtual Caballo del Año 2025, Sovereignty, que está empatado en segundo lugar con el ganador de la Saudi Cup (G1), Forever Young, y el ganador del Irish 2000 Guineas (G1) y del ganador del St James's Palace Stakes (G1), Field Of Gold.

Luego lo siguen el ganador Irish Champion S. (G1) y Coral-Eclipse (G1), Delacroix. Este igualado con el japonés Ka Ying Rising, que es el líder del Ranking Mundial, que está presto a reaparecer y Romantic Warrior, que se alista luego de estar ausente por lesión.

Rank Caballo Puntos País origen 1 OMBUDSMAN (IRE) 128 GB 2 FIELD OF GOLD (IRE) 127 GB 2 FOREVER YOUNG (JPN) 127 JPN 2 SOVEREIGNTY (USA) 127 USA 5 DELACROIX (IRE) 126 IRE 5 KA YING RISING (NZ) 126 HK 5 ROMANTIC WARRIOR (IRE) 126 HK

Otros caballos en la clasificación incluyen al ganador de la Pacific Classic S. (G1), Fierceness con 125 puntos, y el ganador del Preakness Stakes (G1), Journalism ( Curlin ), con una clasificación de 120.