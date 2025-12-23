Fallece el creador de Call of Duty: su muerte quedó registrada en un video

Suscríbete a nuestros canales

La industria de los videojuegos está de luto tras la muerte repentina de Vince Zampella, una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital moderno y co-creador de la icónica saga Call of Duty.

Zampella falleció el pasado 21 de diciembre en un accidente automovilístico en una carretera al norte de Los Ángeles, dejando atrás un legado impresionante que marcó a generaciones de jugadores y desarrolladores.

El mortal accidente de la estrella de Call of Duty

La tragedia ocurrió cuando el Ferrari 296 GTS modelo 2026 que conducía el estadounidense se salió de la Angeles Crest Highway, una carretera escénica en las montañas de San Gabriel, y terminó chocando contra una barrera de concreto antes de incendiarse por completo.

Las autoridades confirmaron que Zampella murió en el lugar del accidente, atrapado en el vehículo, y un acompañante que viajaba con él también perdió la vida más tarde en un hospital.

Hasta el momento no se han revelado las identidades del otro fallecido ni se ha determinado si alcohol, velocidad o algún otro factor contribuyó al siniestro.

El accidente fue captado en video por testigos que circulaban por la zona, lo que ha generado inmediatas reacciones y conmoción en redes sociales.

Un visionario que transformó los videojuegos

Vince Zampella, de 55 años, era mucho más que un simple desarrollador, fue un arquitecto de la cultura gamer contemporánea. Cofundador del estudio Infinity Ward en 2002 junto a Jason West y Grant Collier.

El norteamericano fue pieza clave en el lanzamiento de Call of Duty en 2003, una franquicia que desde entonces ha vendido más de 500 millones de copias y se convirtió en sinónimo de los shooters en primera persona.

Tras dejar Infinity Ward en 2010 por diferencias con la dirección de Activision, cofundó Respawn Entertainment, bajo el paraguas de Electronic Arts (EA). Bajo su liderazgo, Respawn creó títulos que redefinieron géneros, como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y las adaptaciones de Star Wars Jedi.

En los últimos años, Vince también jugó un papel significativo en la revitalización de la saga Battlefield, siendo responsable creativo de Battlefield 6 y consolidándose como figura clave dentro de EA.