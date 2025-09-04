Paramount y Microsoft firman un acuerdo para producir la película "Call of Duty"

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, Paramount Pictures firmó un acuerdo con la distribuidora de juegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la primera película de acción real de la saga de videojuegos “Call of Duty”. El proyecto abarcará más de 30 juegos principales, los cuales fueron estrenados a partir del año 2023.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount se mostró entusiasmado por este gran paso que consolida la franquicia. Además, el acuerdo contempla la expansión de la saga en otras producciones cinematográficas y series.

“Llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera”, precisó el directivo.

Por su parte, el presidente de Activision, Rob Kostich, expresó que esta unión representa un avance significativo para la inmersión de los aficionados en el campo audiovisual. De este modo, se busca consolidar un legado entre los seguidores antiguos y nuevos, para ganar más adeptos.

“Nuestro objetivo común es muy simple: crear una experiencia cinematográfica inolvidable que nuestra comunidad adore y que también emocione e inspire a los nuevos seguidores de la franquicia”, resaltó Kostich.

¿Qué es “Call of Duty”?

Es una de las franquicias más vendidas. Se trata de un videojuego bélico desarrollado por Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games y, distribuida por Activision.

Su debut oficial fue en PlayStation en el 2004 y luego, logró abarcar diferentes áreas gracias a su poder inmersivo. En los últimos años, cautivó a millones de aficionados a nivel mundial, mediante una narrativa interesante y el mejor entretenimiento.

¿Cuál es la narrativa de la saga?

Transcurre el año 2035 y el mundo se encuentra en un caos, se han desatado conflictos violentos y una guerra psicológica después de los eventos de los principales títulos de la franquicia: lack Ops 2 y Black Ops 6. El equipo de Black Ops, liderado por David Mason, debe enfrentarse a un enemigo que emplea el miedo como su principal arma de ataque.