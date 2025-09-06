LVBP: Leones del Caracas podrá contar con este grandeliga para la 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Leones del Caracas está afinando todos los detalles para lo que será una nueva temporada dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Uno de los aspectos que más deben mejorar para lo que será esta edición 2025/2026 es su cuerpo de lanzadores y, para su buena suerte, todo parece indicar que contarán con la presencia de un grandeliga desde el montículo.

En una entrevista con la periodista Georgeny Pérez, el lanzador criollo de los Tigres de Detroit, Keider Montero, le confirmó que vestirá por primera vez el uniforme del conjunto melenudo, que de concretarse sería una pieza más que valiosa para el cuerpo técnico comandado por José Alguacil.

“Este año voy a jugar en Venezuela con los Leones del Caracas. Quiero que mi familia me vea debutar allá; me ayudará mucho en mi carrera y me dará mucha experiencia”, afirmó el lanzador a Pérez.

Keiber Montero, un lanzador de lujo para Leones

El pelotero de 25 años hizo su debut en las Grandes Ligas en la pasada temporada 2024, cuando tuvo la oportunidad de ver acción en 19 compromisos en los que terminó con seis ganados y seis perdidos.

Desde entonces, ha estado tratando de establecerse dentro del equipo grande y dar un paso contundente en la rotación de abridores. En este 2025, registra 15 juegos disputados, con récord de cuatro ganados y tres perdidos, seguido de 73.1 innings, 38 carreras permitidas, 25 boletos, 53 ponches y efectividad de 4.66.

Su plan inicial, según sus declaraciones, es reportarse en el mes de noviembre y disputar aproximadamente un mes de acción. “Mi idea es reportarme en el mes de noviembre y tengo pensado jugar un mes. Todo va a depender de cómo termine el año aquí en Estados Unidos y de que me mantenga saludable”, aclaró en la entrevista con Pérez.

Esta intención de venir a jugar en la LVBP y continuar trabajando en su desarrollo como lanzador, también dejó en claro la relación que mantiene con el cuerpo técnico de los Leones, lo que le genera confianza en esta nueva etapa.

“He tenido bastante comunicación con el mánager y el pitching coach del equipo, tengo muy buena comunicación con los dos. Tengo muy buena relación con Mike Álvarez, trabajó muchos años en Detroit, lo conozco bien y él también a mí”, finalizó.

Finalmente, la posible llegada de Keiber Montero para el segundo mes de temporada regular representaría un movimiento estelar para reforzar el cuerpo de lanzadores en una zafra en la que esperan volver a lo más alto y pelear por el título en la pelota criolla.