Leyendas criollas comandan el Jockey Challenge 56 en La Rinconada

La presencia del zuliano y miembro del Salón de la Fama de Estados Unidos, Javier José Castellano, destaca en el Jockey Challenge 56, que se celebrará en su primera edición este 14 de diciembre de 2025 en el óvalo de La Rinconada.

Jockeys Venezolanos homenajeados

El segundo venezolano en ser exaltado al Salón de la Fama del hipismo en Estados Unidos, Javier José Castellano, será el principal homenajeado, con la realización del primer clásico de Grado I internacional a su nombre, el cual entregará $400.000 en premios a repartir, en una prueba reservada para ejemplares nacionales e importados de tres años.

El segundo [homenajeado] es el ganador del Kentucky Derby y el Belmont Stakes de 2025 con el ejemplar Sovereignty, Junior Alvarado. El venezolano además logró conseguir el Travers Stakes y terminó el año con un triunfo en la Breeders’ Cup con la yegua Scylla. Alvarado es, además, el recién elegido Atleta Meridiano del año por dichos logros. Su prueba de grado I esta reservada para ejemplares nacionales e inportados de cuatro y más años, con un premio de $150.000 a repartir.

El tercer jockey que hará presencia y verá cómo se disputa un clásico de Grado I internacional es el «muchacho de la película», Emisael Jaramillo, quien este año alcanzó las 5.000 victorias como profesional. El clásico en su nombre lo correrán yeguas nacionales e importadas de cuatro años o más con $150.000 en premios a repartir.

Por último y no menos importante, hará presencia el jockey venezolano Sonny León, vencedor en el Kentucky Derby de 2022 y que este año finalizó segundo en el Clásico Internacional Simón Bolívar con el ejemplar Gran Yaco.