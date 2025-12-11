LVBP: Henry Blanco firma con Bravos de Margarita esta gran cantidad de años

Suscríbete a nuestros canales

La continuidad de Henry Blanco como mánager de Bravos de Margarita marca un hito en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La gerencia insular ratificó al estratega por tres campañas más, asegurando su liderazgo hasta la temporada 2028-2029. Esta decisión es muy poco común verla en nuestra pelota, que un estratega tenga contrato garantizado por varias campañas.

Un vínculo que trasciende lo deportivo

Blanco, quien culminó su carrera como pelotero en la organización margariteña, expresó su gratitud por la confianza recibida. “¿Qué más puedo pedir? Esta organización que me vio terminar mi carrera como pelotero, me dio la oportunidad de ser mánager por primera vez en esta Liga y ahora extenderme por tres temporadas más, de verdad que para mí es un logro individual”, declaró.

El estratega destacó el respaldo de la directiva, encabezada por Yves Hernández, José Manuel Fernández y Tobías Carrero, y subrayó que este acuerdo representa el inicio de una etapa de consolidación para Bravos.

Récord positivo y liderazgo en la tabla

En su regreso a Margarita, Henry Blanco ha guiado al equipo a un balance de 25 victorias y 19 derrotas en 44 compromisos, ubicando a Bravos en la cima de la clasificación. Este desempeño refleja disciplina, entrega y cohesión dentro del clubhouse, valores que el mánager ha sabido transmitir a sus jugadores.

Blanco no dudó en reconocer el esfuerzo de sus peloteros: “Estas victorias que hemos logrado ha sido todo el crédito para los muchachos, los guerreros que han sido, el esfuerzo que le han puesto, el corazón que le han puesto a esta temporada”.

Estabilidad y compromiso a largo plazo

Para el gerente general Yves Hernández, la renovación es un reconocimiento al trabajo y compromiso de Blanco con la organización y con la isla de Margarita. “Es un movimiento trascendental, que le da estabilidad al equipo en su dirección y liderazgo”, agregó el gerente deportivo José Manuel Fernández, resaltando la importancia de contar con un proyecto sólido que inspire confianza en jugadores y fanáticos.